बलिया में 2.17 लाख मिले डुप्लीकेट मतदाता, सूची से हटेंगे नाम

जागरण संवाददाता, बलिया । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2026 की तैयारी तेजी से चल रही है। जनपद के 940 ग्राम पंचायतों में कुल 25.36 लाख 822 मतदाता हैं, लेकिन मतदाता पुनरीक्षण अभियान में 17 ब्लाकों में संभावित 2.17 लाख 189 डुप्लीकेट मतदाता चिह्नित किए गए हैं। जांच के बाद इन सभी मतदाताओं का नाम हटाया जा रहा है।

बहुत से मतदाता ऐसे हैं जिनका दो अलग-अलग नाम सूची में शामिल है। सूची का अंतिम प्रकाशन होने से पूर्व डुप्लीकेट नाम हटाने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। प्रदेश से जारी सूची में बलिया में 6.21 लाख 974 मतदाताओं के डुप्लीकेट होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसको लेकर निर्वाचन अधिकारी की ओर से बीएलओ को लगाया गया है।

बीएलओ हर गांव में डुप्लीकेट मतदताओं को चिन्ह्रित कर रहे है। ग्राम पंचायतों में संभावित उम्मीदवारों की नजर परिसीमन पर टिकी हुई है। इस बार 1460 मतदान केंद्रों के 3919 बूथों पर मतदान कराने की तैयारी है। चुनाव के लिए पदवार मतपत्र भी एक सप्ताह के अंदर जिले में पहुंच जाएंगे।



पंचायत चुनाव को लेकर दलगत सक्रियता नहीं

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अभी राजनीतिक सक्रियता नहीं है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान आदि पद के संभावित उम्मीदवाराें की सक्रियता बढ़ी है। उनकी ओर से गांवों में भ्रमण कर लोगाें से मेलजोल बढ़ाया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा या अन्य त्योहार पर पोस्टर के माध्यम से चुनाव लड़ने की सूचना दी जा रही है।