डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह रविवार को अपनी पहली भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरे के दौरान दोनों देश अपने समग्र द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने और ऊर्जा, कनेक्टिविटी, रेलवे, बुनियादी ढांचे, तकनीक, मानव संसाधन विकास तथा जलवायु परिवर्तन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

यह बालेन्द्र शाह की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा भी है, जो दर्शाता है कि दोनों देश आपसी संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी होने वाली वार्ता से आने वाले वर्षों के लिए द्विपक्षीय साझेदारी की रूपरेखा तय होने और सहयोग के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर से की मुलाकात 36 वर्षीय बालेन्द्र शाह के नई दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान उनका पहला आधिकारिक कार्यक्रम विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक रहा। बैठक के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत नेपाल के साथ अपनी विशेष मित्रता को संजोकर रखता है।

नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं विशेष रूप से कनेक्टिविटी, व्यापार, ट्रांजिट, वाणिज्य, ऊर्जा, संस्कृति, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी- बालेन शाह की पहली मुलाकात से रिश्तों में नए अध्याय की उम्मीद हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और बालेन्द्र शाह के बीच पहले फोन पर बातचीत और सोशल मीडिया के जरिए संदेशों का आदान-प्रदान हो चुका है, लेकिन सोमवार को उनकी पहली आमने-सामने की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है।

साल 2025 में हुए जेन-जी आंदोलन के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी और रैपर से राजनेता बने शाह तथा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) की युवा पीढ़ी के नेता सत्ता में आए थे। इस राजनीतिक बदलाव के बाद यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को नई गति देने का मंच तैयार करेगी।

मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, दोनों प्रधानमंत्री भारत के सहयोग से पूरी हो चुकी कनेक्टिविटी और ऊर्जा परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे और कुछ नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में कई दूरगामी समझौते भी किए जाएंगे। इनमें विकास सहयोग, जलविद्युत, रेलवे, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और तकनीक शामिल हैं। साथ ही अयोध्या और जनकपुर के बीच रेल लिंक का भी अनावरण होने की उम्मीद है।

जानकारों का कहना है कि शाह का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, बुनियादी ढांचे के विस्तार, तकनीक अपनाने और प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतियों से निपटने के मामले में भारत और नेपाल की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में काफी समानता है।

क्या है नेपाल की मांग? जहां भारतीय पक्ष ने द्विपक्षीय संबंधों के दीर्घकालिक विकास के लिए एक जॉइंट विजन का प्रस्ताव रखा है, वहीं नेपाल ने 2 अरब डॉलर के आर्थिक पैकेज की मांग की है। इसमें अगस्त में भोटे कोसी नदी में अचानक आई बाढ़ से तबाह हुए इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब डॉलर का अनुदान और सहायता राशि शामिल है।

इसके अलावा नेपाल ने काठमांडू-महेंद्रनगर एयर कॉरिडोर को दोनों तरफ से खोलने की भी मांग की है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को केवल इसी मार्ग से नेपाल से बाहर जाने की अनुमति है। शाह के साथ 35 सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है, जिसमें विदेश मंत्री शिशिर खनाल, वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले, प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सलाहकार और कारोबारी प्रतिनिधि शामिल हैं। इस यात्रा के दौरान नेपाल-भारत बिजनेस फोरम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें शाह द्वारा भारत से अधिक निवेश आकर्षित करने की उम्मीद है।

भारत-नेपाल के ऐतिहासिक रिश्ते और विकास कार्यों में साझेदारी भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा, आपसी विश्वास, साझा परंपराओं और लोगों के बीच गहरे जुड़ाव पर आधारित अनूठे और व्यापक संबंध हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच 40 से अधिक द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र काम कर रहे हैं।

भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार, पारगमन और निवेश साझेदार है। नेपाल को भारतीय बाजारों में शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त है और उसका लगभग 80 प्रतिशत निर्यात भारत को ही होता है। इसके अलावा, नेपाल में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का लगभग एक-तिहाई हिस्सा भारत से आता है।

भारत ने नेपाल के 74 जिलों में 1,662 करोड़ नेपाली रुपये से अधिक की लागत वाली 600 से ज्यादा सामुदायिक विकास परियोजनाएं लागू की हैं। प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाओं में सीमा पार रेलवे लाइनें, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन और एकीकृत जांच चौकियां (आईसीपी) शामिल हैं।