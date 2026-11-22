डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह रविवार को दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। मार्च 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है।

नई दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।

विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान

नेपाली प्रधानमंत्री के स्वागत में विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में लिखा, बालेन शाह का नई दिल्ली में राजकीय यात्रा पर हार्दिक स्वागत है। मंत्रालय ने इस दौरे को भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चली आ रही गहरी और बहुआयामी साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया है।

यह यात्रा भारत और नेपाल के बीच दीर्घकालिक और बहुआयामी साझेदारी को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है। सोमवार को पीएम मोदी से होगी द्विपक्षीय बातचीत 22 से 23 नवंबर तक चलने वाली अपनी इस यात्रा के दौरान बालेंद्र शाह सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस उच्च-स्तरीय बैठक में भारत-नेपाल संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान होगा। इसके अलावा वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी शिष्टाचार मुलाकात करेंगे।

ऊर्जा परियोजनाओं की मिलेगी सौगात नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ 34 सदस्यीय उच्च-स्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है, जिसमें वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, मुख्य सलाहकार कुमार ब्यंजनकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। प् रधानमंत्री मोदी अपने नेपाली समकक्ष और उनके प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में आधिकारिक दोपहर के भोज की मेजबानी भी करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों द्वारा कनेक्टिविटी और ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में पूरी हो चुकी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने और नई पहलों की आधारशिला रखने की उम्मीद है।