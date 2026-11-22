जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम बालेन शाह के बीच होने वाली बैठक लंबे समय से भारत व नेपाल के रिश्तों में चल रही असमंजसता को खत्म करने वाली साबित हो सकती है।

दोनों प्रधानमंत्रियों की बैठक में भारत-नेपाल संबंधों की भावी दशा पर एक व्यापक प्रपत्र की घोषणा किए जाने की संभावना है। प्रमुख नतीजे विकास साझेदारी, ऊर्जा, जलविद्युत, रेलवे, कनेक्टिविटी, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रतिरोध, आधारभूत संरचना तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आने की उम्मीद है।

दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच भारत-नेपाल के बीच सीमा को लेकर जारी कुछ पुराने विवादों पर भी चर्चा होगी। इसी बीच भारत ने उन खबरों को खारिज कर दिया है कि बालेन शाह के समक्ष नेपाल के हवाई अड्डों के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया जाएगा।

रविवार शाम चार बजे प्रधानमंत्री बालेन शाह दो दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उनके लगभग सभी प्रमुख कैबिनेट मंत्री और उद्योगपतियों का एक बड़ा दल भारत आया है। रविवार देर रात उनकी विदेश मंत्री एस. जयशंकर से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होने वाली है। सोमवार को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की अगुआई में द्विपक्षीय बैठक होगी।

भारत-नेपाल संबंधों को नई दिशा देने के लिए साझा विजन प्रपत्र का प्रस्ताव भी चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित विजन प्रपत्र में आपसी सहयोग के 10 व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें आर्थिक साझेदारी, कनेक्टिविटी, निवेश, जल संसाधन एवं ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी, सुशासन, जन-से-जन संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल तथा व्यापार एवं पारगमन शामिल हैं।

नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता की वजह से भारत सरकार को इस पड़ोसी देश के साथ संबंधों को निश्चित दिशा देने में समस्या का सामना करना पड़ा है। पिछले दस वर्षों में नेपाल में कई प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भारत आए थे, तब दोनों देशों ने सहयोग की कई घोषणाएं की थीं, लेकिन नेपाल की आंतरिक अस्थिरता की वजह से उन पर काम आगे नहीं बढ़ सका।

पीएम शाह की यह भारत यात्रा मार्च 2026 में नई सरकार बनने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। मोदी ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया था। यह दोनों नेताओं की पहली आमने-सामने मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि दोनों प्रधानमंत्री कई पूर्ण परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और कुछ नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, आधारभूत संरचना का विस्तार, प्रौद्योगिकी अपनाने और प्राकृतिक आपदाओं तथा जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर काफी सामंजस्य है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की पूरी समीक्षा करेंगे और सहयोग के नए आयामों की संभावनाएं तलाशेंगे।

2023 में नेपाली पीएम के भारत दौरे पर हुई घोषणाओं की समीक्षा भी होगी मोदी और शाह की बैठक में पूर्व पीएम दहल के 2023 भारत दौरे में हुई घोषणाओं की समीक्षा भी होगी। इसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, रक्सौल-काठमांडू रेलवे लिंक का फाइनल लोकेशन का काम, 669 मेगावाट लोअर अरुण और 480 मेगावाट फुकोट-करनाली जैसी जलविद्युत परियोजनाएं भी शामिल हैं जिन पर काम आगे नहीं बढ़ सका।

रक्सौल-काठमांडू रेलवे पर सर्वे पूरा होने के बावजूद नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता की वजह से इस पर कोई प्रगति नहीं हो पाई है। इसी तरह से पंचेश्वर परियोजना का डीपीआर तीन महीने में अंतिम रूप देने की सहमति बनी थी लेकिन तीन वर्ष बाद भी यह काम नहीं हो पाया है।