माओवाद प्रभावित बालाघाट में रोजगार क्रांति... 7 महीने में 3800 युवाओं ने पाई देश की नामी कंपनियों में नौकरी

माही महेश चौहान, बालाघाट। वर्षों से बंदूकों के साये में रह रहे मध्य प्रदेश के माओवाद प्रभावित बालाघाट जिले की पहचान अब तेजी से बदल रही है। मार्च 2026 तक लाल आतंक के खात्मे के ऐलान के बाद माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी बीच जिले में रोजगार क्रांति आंदोलन का रूप ले रही है।

दरअसल, जिले में बेरोजगारी और पलायन हमेशा से गंभीर विषय रहा है। सामाजिक संस्थाओं ने युवाओं की जरूरत को समझा। ग्राम पंचायतों से युवाओं की सूची तैयार कराई। सामूहिक प्रयासों ने ऐसा असर दिखाया कि सात महीने में 3800 युवाओं को टाटा और एप्पल जैसी कंपनियों में नौकरी का अवसर मिल गया।

हर हाथ कौशल-हर हाथ रोजगार पलायन रोकने और रोजगार दिलाने के उद्देश्य से अनुभवी समाजसेवियों और प्रशासन के अधिकारियों ने हर हाथ कौशल, हर हाथ रोजगार योजना से जमीनी स्तर पर काम शुरू किया। योजनाबद्ध तरीके से 690 गांवों के सरपंच व सचिवों से संपर्क साधा। गांवों में बेरोजगारों का सर्वे कराकर सूची तैयार की।

जल्द मिलेगा दस हजार युवाओं को काम युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए टाटा मोटर्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक, फॉक्सकॉन, एमआरएफ, बजाज, महेंद्रा और इंदौर के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों से बातचीत शुरू की। बालाघाट से गए दल ने कंपनियों में जाकर उनकी जरूरतों को समझा। टाटा मोटर्स व टाटा इलेक्ट्रॉनिक ने 10 हजार युवाओं की नियुक्ति को लेकर हामी भरी है।

जिल के युवा बड़ी कंपनियों में अच्छा काम कर रहे हैं। यह सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो सका है। रोजगार मेलों के जरिए कार्ययोजना बनाकर काम किया गया। सरपंच, सचिवों से संपर्क साधकर गांवों में बेरोजगार युवाओं का सर्वे कर उन्हें रोजगार के लिए जागरूक करने का काम किया है। ऐसी कंपनियां जो सही मायने में युवाओं को रोजगार मुहैया करा रही हैं, उनसे संपर्क करने से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।

- मृणाल मीना, कलेक्टर, बालाघाट मुहिम से जुड़े समाजसेवी आशीष मिश्रा, तपेश असाटी बताते हैं कि युवाओं का चयन होने के बाद भी वे घर से दूर जाने में संकोच कर रहे थे। प्रशासन के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम के जरिए युवाओं व उनके स्वजन से संवाद कर कंपनियों में मिलने वाली सुविधाएं साझा की। तब जाकर बात बनी। बेंगलुरु में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करने वाली युवतियां खुश हैं। जल्द ही उनसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाएगी, ताकि रोजगार की इच्छुक अन्य युवतियां उनसे प्रेरित हो सकें।