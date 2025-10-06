आखिर क्यों धीरेंद्र शास्त्री नहीं जा रहे पश्चिम बंगाल, बाबा बागेश्वर ने बताई मन की बात

बागेश्वर धाम के महंत पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बंगाल में कथा नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उन्होंने बताया कि बंगाल सरकार ने कथा की अनुमति रद्द कर दी है और जहां अनुमति मिली थी वहां पानी भरा है। उन्होंने कहा कि जब तक दीदी हैं वे बंगाल में कथा नहीं करेंगे बल्कि दादा के आने पर ही जाएंगे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के महंत पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बंगाल में अपनी कथा करने नहीं जाएंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में कथा के दौरान कहा कि बंगाल में कथा की परमिशन (अनुमति) दीदी ने कैंसिल (रद) कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जहां की परमिशन मिली है उस स्थान पर पानी भरा हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगा। जब तक दीदी हैं बंगाल में कथा करने नहीं जाएंगे। जब दादा आ जाएंगे फिर चले जाएंगे। कोलकाता में 10 से 12 अक्टूबर को होनी थी कथा बता दें कि कोलकाता में पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 10 से 12 अक्टूबर को हनुमंत कथा होनी थी। बारिश की वजह से कई जगह पानी भरा है, जहां की अनुमति मिली थी वो रद कर दी गई है। इसलिए शास्त्री ने अपनी कथा को फिलहाल स्थगित कर दिया है।