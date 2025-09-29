बादशाह ने खरीदी Rolls-Royace कार, मुकेश अंबानी की लिस्ट में हुए शामिल; कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

मशहूर रैपर बादशाह ने Rolls-Royace Cullinan Series II खरीदी है जिससे वे इस लग्जरी SUV के पहले भारतीय मालिक बन गए हैं। मुंबई में इस कार की कीमत लगभग 12.45 करोड़ रुपये है जिसमें 6.75 लीटर ट्विन-टर्बो V12 इंजन है। बादशाह ने सोशल मीडिया पर अपनी नई Rolls-Royace की झलक दिखाई। उनके पास पहले से ही Rolls-Royace Wraith Lamborghini Urus और Porsch Cayman जैसी कई लग्जरी गाड़ियां हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के मशहूर रैपर, सिंगर-गीतकार और म्यूजिक प्रोड्यूसर बादशाह ने अपनी कार कलेक्शन में दुनिया की सबसे लग्जरी SUV Rolls-Royace Cullinan Series II जोड़ ली है। इस खरीद के साथ बादशाह पहले भारतीय पर्सनैलिटी बन गए हैं, जिन्होंने इस बेहद महंगी और खास कार को अपने गैराज में शामिल किया है।

इस लग्जरी क्लब में अब वे भी शामिल हो गए हैं जिसमें मुकेश अंबानी, अल्लू अर्जुन, शाहरुख खान, भूषण कुमार और अजय देवगन जैसे नामी भारतीय शामिल हैं। बादशाह ने अपनी नई कार की झलक सोशल मीडिया पर दी। एक वीडियो में उन्होंने कस्टम नेम टैग दिखाया और कैप्शन में लिखा, 'Zen Wale Ladke', जो उनकी पहली कार खरीद की याद दिलाता है जब वे म्यूजिक इंडस्ट्री में नए-नए सफल हुए थे।

कितनी है इस कार की कीमत? नई Cullinan Series II की मुंबई में ऑन-रोड कीमत लगभग 12.45 करोड़ रुपये है। यह कार 6.75 लीटर ट्विन-टर्बो V12 इंजन के साथ आती है, जो 563 bhp पावर और 850 Nm टॉर्क देती है। इस कार को दुनिया की सबसे शानदार SUV माना जाता है।