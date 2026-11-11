बाबरी से बटला हाउस तक: सोनिया गांधी की चुप्पी पर VHP ने उठाए सावल, माफी की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलांगिंग: अ जर्नी आफ लव में दर्ज कुछ तथ्यों के लिए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने माफी की मांग की है।

विहिप के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन ने पुस्तक में अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने और बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए लोगों का जिक्र किए जाने को मुस्लिम तुष्टीकरण बताया।

उन्होंने आरोप लगाया कि ये आंसू चुनावी और मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए हैं। जैन ने सवाल किया कि कांग्रेस ने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार, संतों की हत्याओं और पहलगाम में पर्यटकों की मौतों पर दुख क्यों नहीं जताया।

सोनिया पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप VHP के सुरेंद्र जैन ने पूछा कि सोनिया गांधी, जिन्होंने बाबरी ढांचे के गिराए जाने पर कथित तौर पर आंसू बहाए थे, उन्होंने वैसा ही गुस्सा तब क्यों नहीं दिखाया जब कश्मीर में 350 से ज्यादा मंदिर गिराए गए और हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, बस्तर में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं को मारा, या 1984 में दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ।