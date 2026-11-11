बाबरी से बटला हाउस तक: सोनिया गांधी की चुप्पी पर VHP ने उठाए सावल, माफी की मांग
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलांगिंग: अ जर्नी आफ लव में दर्ज कुछ तथ्यों के लिए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने माफी की मांग की है।
HighLights
सोनिया पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप
सोनिया गांधी के आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं: जैन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलांगिंग: अ जर्नी आफ लव में दर्ज कुछ तथ्यों के लिए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने माफी की मांग की है।
विहिप के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन ने पुस्तक में अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने और बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए लोगों का जिक्र किए जाने को मुस्लिम तुष्टीकरण बताया।
उन्होंने आरोप लगाया कि ये आंसू चुनावी और मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए हैं। जैन ने सवाल किया कि कांग्रेस ने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार, संतों की हत्याओं और पहलगाम में पर्यटकों की मौतों पर दुख क्यों नहीं जताया।
सोनिया पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप
VHP के सुरेंद्र जैन ने पूछा कि सोनिया गांधी, जिन्होंने बाबरी ढांचे के गिराए जाने पर कथित तौर पर आंसू बहाए थे, उन्होंने वैसा ही गुस्सा तब क्यों नहीं दिखाया जब कश्मीर में 350 से ज्यादा मंदिर गिराए गए और हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, बस्तर में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं को मारा, या 1984 में दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ।
जैन ने गांधी पर चुनिंदा गुस्सा दिखाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के मारे जाने पर दुख जताया था, लेकिन हिंदुओं पर हमलों और सुरक्षाकर्मियों के बलिदान पर चुप रहीं।
उन्होंने सवाल किया कि क्या सोनिया ने इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत पर भी ऐसा ही दुख जताया था, जो दिल्ली के बटला हाउस में ऑपरेशन के दौरान बुरी तरह घायल हो गए थे।
सोनिया गांधी के आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं: जैन
जैन ने पहलगाम में हिंदू टूरिस्ट की हत्या और बांग्लादेश, पाकिस्तान, बंगाल और केरल में हिंदुओं पर कथित अत्याचार का भी जिक्र किया। उन्होंने कारसेवकों की हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगों पर गांधी के जवाब पर भी सवाल उठाया, और कांग्रेस पर ऐसी घटनाओं पर ध्यान न देने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, 'सोनिया गांधी के आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं। ये चुनावी आंसू हैं, जिन्हें वह मुस्लिम वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए बहाने का नाटक कर रही हैं।'
कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए, जैन ने पार्टी के एक नेता की दिवाली और ईद के दौरान प्रदूषण के लेवल की तुलना करने वाली कथित बातों की भी आलोचना की।
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