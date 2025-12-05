बाबरी नाम से मस्जिद के शिलान्यास मामले में HC का हस्तक्षेप से इनकार, हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को आधारशिला रखने का किया एलान

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: टीएमसी से निलंबित कर दिए गए विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी नाम की मस्जिद के शिलान्यास मामले में हस्तक्षेप करने से कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इन्कार कर दिया। शिलान्यास कार्यक्रम के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। कबीर ने छह दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मस्जिद की आधारशिला रखने की घोषणा की है।

उधर, कबीर ने साफ कर दिया है कि वह शनिवार को नींव रखेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने कबीर को निर्देश दिया है कि अगर वह छह दिसंबर को मस्जिद के शिलान्यास का कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो वह कानून-व्यवस्था के मुताबिक होना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस को भी आदेश दिया कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह का तनाव या गड़बड़ी न होने पाए।

पुलिस इस मामले में जरूरी कदम उठाएगी- राज्य सरकार राज्य सरकार की ओर से वकील ने भरोसा दिलाया कि पुलिस इस मामले में जरूरी कदम उठाएगी, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील और माकपा के राज्यसभा सदस्य विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि यह कार्यक्रम एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र में रखा गया है, जहां पहले भी तनाव और हिंसा हो चुकी है। उनका कहना था कि इस कार्यक्रम से फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है।

केंद्र, राज्य सरकार के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करे- कोर्ट कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया कि वह राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्यक्रम के दिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करे। हुमायूं कबीर जिस जगह पर मस्जिद बनाना चाहते हैं, उस जमीन के मालिक किसान ने साफ मना कर दिया कि वह वहां मस्जिद बनाने नहीं देंगे।

हुमायूं ने कहा कि बेलडांगा में कई और जगहें हैं, जहां मस्जिद बनाई जा सकती है। 60 हजार लोगों के लिए बिरयानी का ऑर्डर अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कबीर ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से मैं बहुत खुश हूं। यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। कबीर ने शनिवार दोपहर 12 बजे मस्जिद का शिलान्यास करने की घोषणा की है।

उनका दावा है कि मस्जिद शिलान्यास समारोह में देश-विदेश के कई इस्लामी धर्मगुरु भी शामिल होंगे। इनमें सऊदी अरब के इस्लामी धर्मगुरु भी शामिल होंगे। समारोह के चलते 40 हजार मेहमानों और 20 हजार स्थानीय लोगों के लिए बिरयानी तैयार करने का आर्डर दिया गया है।