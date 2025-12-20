आयुष मार्क क्या है? पारंपरिक चिकित्सा के लिए नए लॉन्च किए गए वैश्विक मानकों पर एक नजर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट में आयुष मार्क लॉन्च किया, जो आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क के रूप में देखा जा रहा है। यह समिट 17-19 दिसंबर तक भारत मंडपम में आयोजित किया गया था, जिसका विषय था "संतुलन बहाल करना: स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास"।

पीएम मोदी ने समापन समारोह को संबोधित किया और वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों के साक्ष्य-आधारित, एकीकृत और जन-केंद्रित घटक के रूप में पारंपरिक चिकित्सा को आगे बढ़ाने में भारत के बढ़ते नेतृत्व पर प्रकाश डाला। माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च आयुष मार्क के साथ, पीएम मोदी ने आयुष ग्रिड के मास्टर डिजिटल पोर्टल के रूप में माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल (MAISP) भी लॉन्च किया, अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट, योग में प्रशिक्षण पर WHO तकनीकी रिपोर्ट, और "जड़ों से वैश्विक पहुंच तक: आयुष में परिवर्तन के 11 साल" नामक पुस्तक जारी की।

प्रधानमंत्री मोदी ने योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किए, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों और संगठनों को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए सम्मानित करता है। आयुष मार्क क्या है? आयुष मार्क आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक लेबल है और यह आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी उत्पादों और सेवाओं को दिया जाता है। आयुष मार्क प्रमाणन योजना 2009 से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) द्वारा संचालित की जा रही है।

जिन उत्पादों और सेवाओं पर आयुष मार्क होता है, वे गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण प्रथाओं का पालन करते हैं, मानक कच्चे माल का उपयोग करते हैं, और सुरक्षा के लिए उनका परीक्षण किया जाता है। आयुष मार्क और इसके सर्टिफिकेशन के दो लेवल पिछले कुछ सालों से मौजूद हैं, नया लेबल इन्हीं पर आधारित है और इसका मकसद पारंपरिक मेडिकल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ के लिए एक ग्लोबल बेंचमार्क सेट करना है। पिछले आयुष सर्टिफिकेशन में दो लेवल शामिल थे; आयुष स्टैंडर्ड मार्क और आयुष प्रीमियम मार्क।