'सनातनियों' की संगति से बचें, RSS और संघ परिवार से रहें सावधान, CM सिद्धरमैया बोले- ये करते हैं संविधान का विरोध
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने शनिवार को लोगों से 'सनातनियों' की संगति से बचने तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और संघ परिवार से सावधान रहने की अपील की। सिद्दरमैया ने कहा कि आरएसएस और संघ परिवार ने ऐतिहासिक रूप से डॉ. भीम राव आंबेडकर और उनके द्वारा बनाये गए संविधान का विरोध किया है।
मैसूर विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करने और नये ज्ञान दर्शन भवन का लोकार्पण करने के बाद सिद्दरमैया ने कहा कि अपनी संगति ठीक रखें। उन लोगों से जुड़ें जो समाज के लिए खड़े हैं, न कि उन लोगों के साथ जो सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं या 'सनातनियों' के साथ हैं।
समाज में अब भी सनातनी और रूढ़िवादी तत्व मौजूद
हाल में चीफ जस्टिस (बीआर गवई) की ओर जूता फेंके जाने की घटना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सनातनी द्वारा प्रधान न्यायाधीश की ओर जूता फेंकना यह दर्शाता है कि समाज में अब भी सनातनी और रूढ़िवादी तत्व मौजूद हैं। इस कृत्य की निंदा केवल दलितों को ही नहीं, बल्कि सभी को करनी चाहिए तभी हम कह सकते हैं कि समाज बदलाव की राह पर आगे बढ़ रहा है।
आंबेडकर को एक दूरदर्शी व्यक्ति थे- सिद्दरमैया
आंबेडकर को एक दूरदर्शी व्यक्ति बताते हुए सिद्दरमैया ने कहा कि आंबेडकर ने समाज को समझने के लिए ज्ञान अर्जित किया और जीवन भर समाज को बदलने के लिए इसका उपयोग किया।
कांग्रेस ने चुनावों में आंबेडकर को हराया यह झूठ- सिद्दरमैया
भाजपा और संघ परिवार पर आंबेडकर के नाम पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वे झूठ फैला रहे हैं कि कांग्रेस ने चुनावों में आंबेडकर को हराया। लेकिन सच्चाई वही है जो आंबेडकर ने खुद अपने हाथ से लिखा था 'सावरकर और डांगे ने मुझे हराया।' संघ परिवार के झूठ को उजागर करने के लिए ऐसी सच्चाई को समाज के सामने रखा जाना चाहिए।'
