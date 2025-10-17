GST कटौती: ऑटो पार्ट्स की बिक्री में जबरदस्त उछाल, कार सेल में भारी वृद्धि
जीएसटी कटौती के बाद ऑटो पार्ट्स की बिक्री में तेजी आई है। 22 सितंबर से कार की बिक्री में 30-60% की वृद्धि हुई है। जीएसटी दर में कमी से ऑटो पार्ट्स की कीमतें कम हुई हैं, जिससे ग्राहकों को फायदा हुआ है। इस वृद्धि से ऑटोमोबाइल उद्योग में उत्साह है और आगे भी यह रुझान जारी रहने की उम्मीद है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जीएसटी में कटौती से सिर्फ कार और दोपहिया वाहनों की बिक्री में ही बढ़ोतरी नहीं हुई है, ऑटो पार्ट्स की बिक्री में भी उसी दर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
औद्योगिक संगठन एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में शुक्रवार को अपना कार्यकाल संभालने वाले निर्मल कुमार मिंडा ने बताया कि जीएसटी कटौती के फैसले को गत 22 सितंबर से लागू करने के बाद ऑटो पार्ट्स की बिक्री में खासी बढ़ोतरी हुई है और कंपनियों की उत्पादन क्षमता कम पड़ गई है।
कारों की बिक्री में 30-60 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी
ऑटोमोबाइल पार्ट्स निर्माण से जुड़ी कंपनी यूनो मिंडा समूह के कार्यकारी चेयरमैन मिंडा ने बताया कि अगर ऑटोमोबाइल की बिक्री इस रफ्तार से जारी रही तो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां निश्चित रूप से अपने उत्पादन क्षमता विस्तार करेंगी। गत 22 सितंबर से लेकर अब तक विभिन्न कारों की बिक्री में 30-60 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है।
सतत विकास के क्षेत्र में काम करने पर फोकस
मिंडा ने बताया कि देश को विकसित बनाने के लिए एसोचैम मेक इन इंडिया, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल इकोनामी, एमएसएमई का विकास और सतत विकास के क्षेत्र में काम करने पर फोकस करेगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए संगठन उन वस्तुओं का चयन करेगा जिनके आयात में कमी लाई जा सकती है। फिर इन आंकड़ों को सरकार को पेश किए जाएंगे।
इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी संगठन सरकार को बताएगी कि इन नियमों को बदलने या खत्म करने पर औद्योगिक निर्माण की लागत कितनी कम हो सकती है।
