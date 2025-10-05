Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    LIC बैनर होर्डिंग गिरने से ऑटो ड्राइवर बाल-बाल बचा, सामने आया वीडियो

    By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:40 AM (IST)

    सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक ऑटो-रिक्शा चालक बाल-बाल बच गया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि ऑटो चालक एक विशाल होर्डिंग के उसके रिक्शा पर गिरने से ठीक पहले अपने ऑटो-रिक्शा से बच निकलता है। साथ ही जैसे ही होर्डिंग गिरता है चालक तुरंत ऑटो से निकल कर अपनी जान बचाता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    LIC बैनर होर्डिंग गिरने से ऑटो ड्राइवर बाल-बाल बचा (फोटो- वीडियो ग्रैब)

     डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक ऑटो-रिक्शा चालक बाल-बाल बच गया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि ऑटो चालक एक विशाल होर्डिंग के उसके रिक्शा पर गिरने से ठीक पहले अपने ऑटो-रिक्शा से बच निकलता है। जैसे ही होर्डिंग गिरता है चालक तुरंत ऑटो से निकल कर अपनी जान बचाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा

    घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का बैनर वाला एक विशाल होर्डिंग कथित तौर पर भारी बारिश के कारण गिर गया। घटना कथित तौर पर असम से सिलचर की बताई जा रही है।

    जिस दिशा में होर्डिंग झुका था, उसी दिशा में एक ऑटो-रिक्शा आ रहा था। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और जल्दी से ऑटो से बाहर निकला। जैसे ही वह ऑटो से बाहर निकला, होर्डिंग वाहन पर गिर गया और ऑटो चकनाचूर हो गया।

    एक बड़ा हादसा टल गया

    ड्राइवर उस भारी ढांचे के नीचे दबने से कुछ ही इंच दूर था। उसकी सतर्कता के कारण वह बाल-बाल बच गया और एक बड़ा हादसा टल गया। होर्डिंग सड़क के बीचों-बीच लगा था, जो किसी गेट जैसा लग रहा था। दूसरी तरफ से आ रहा एक और वाहन भी होर्डिंग के नीचे दब गया।