LIC बैनर होर्डिंग गिरने से ऑटो ड्राइवर बाल-बाल बचा, सामने आया वीडियो
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक ऑटो-रिक्शा चालक बाल-बाल बच गया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि ऑटो चालक एक विशाल होर्डिंग के उसके रिक्शा पर गिरने से ठीक पहले अपने ऑटो-रिक्शा से बच निकलता है। जैसे ही होर्डिंग गिरता है चालक तुरंत ऑटो से निकल कर अपनी जान बचाता है।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का बैनर वाला एक विशाल होर्डिंग कथित तौर पर भारी बारिश के कारण गिर गया। घटना कथित तौर पर असम से सिलचर की बताई जा रही है।
जिस दिशा में होर्डिंग झुका था, उसी दिशा में एक ऑटो-रिक्शा आ रहा था। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और जल्दी से ऑटो से बाहर निकला। जैसे ही वह ऑटो से बाहर निकला, होर्डिंग वाहन पर गिर गया और ऑटो चकनाचूर हो गया।
LIC, Zindagi ke saath bhi, zindagi ke baad bhi.💀💀💀 pic.twitter.com/Zq5OIEqA7a— Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) October 2, 2025
एक बड़ा हादसा टल गया
ड्राइवर उस भारी ढांचे के नीचे दबने से कुछ ही इंच दूर था। उसकी सतर्कता के कारण वह बाल-बाल बच गया और एक बड़ा हादसा टल गया। होर्डिंग सड़क के बीचों-बीच लगा था, जो किसी गेट जैसा लग रहा था। दूसरी तरफ से आ रहा एक और वाहन भी होर्डिंग के नीचे दब गया।
