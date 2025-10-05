LIC बैनर होर्डिंग गिरने से ऑटो ड्राइवर बाल-बाल बचा, सामने आया वीडियो

सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक ऑटो-रिक्शा चालक बाल-बाल बच गया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि ऑटो चालक एक विशाल होर्डिंग के उसके रिक्शा पर गिरने से ठीक पहले अपने ऑटो-रिक्शा से बच निकलता है। साथ ही जैसे ही होर्डिंग गिरता है चालक तुरंत ऑटो से निकल कर अपनी जान बचाता है।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का बैनर वाला एक विशाल होर्डिंग कथित तौर पर भारी बारिश के कारण गिर गया। घटना कथित तौर पर असम से सिलचर की बताई जा रही है।

जिस दिशा में होर्डिंग झुका था, उसी दिशा में एक ऑटो-रिक्शा आ रहा था। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और जल्दी से ऑटो से बाहर निकला। जैसे ही वह ऑटो से बाहर निकला, होर्डिंग वाहन पर गिर गया और ऑटो चकनाचूर हो गया।