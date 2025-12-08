ऑस्ट्रेलिया की University Of New South Wales भारत में खोलेगी कैंपस, दोनों देशों के बीच हुए कई करार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया का एक और शीर्ष विश्वविद्यालय अब देश में अपना कैंपस खोलेगा। क्यूएस व‌र्ल्ड रैंकिंग में 20वें स्थान पर शामिल ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय को शिक्षा मंत्रालय ने बेंगलुरू में अपना कैंपस खोलने की मंजूरी दी है।

यह कैंपस अगले साल से यानी 2026 से संचालित होगा। इसके साथ ही देश में अब तक आठ आस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों को अपना कैंपस खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से गुजरात के गिफ्ट सिटी में दो विश्वविद्यालय संचालित भी हो रहे है।

ऑस्ट्रेलिया में खुलेंगे CBSE स्कूल इसके साथ भारत ने भी दुबई की तर्ज पर आस्ट्रेलिया में भी सीबीएसई स्कूलों को खोलने का ऐलान किया है। इसकी संख्या कितनी होगी, यह अभी तय नहीं है। भारत-आस्ट्रेलिया के बीच शैक्षणिक और कौशल से जुड़े क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए गठित काउंसिल की सोमवार आयोजित तीसरी बैठक में दोनों देशों के शिक्षा मंत्रियों के बीच कई मुद्दों सहमति भी बनी।

इनमें स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों को कौशल से जुड़े प्रशिक्षण में आस्ट्रेलिया सहयोग देगा। वहीं शोध के क्षेत्र में दोनों देशों के विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान अब मिलकर काम करेंगे। इस दौरान स्पार्क के तहत करीब दस करोड़ के दस नए प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा ऑस्ट्रेलिया के साथ प्री-स्कूल से पीएचडी तक छात्रों के विकास पर विस्तार से चर्चा हुई है।

दोनों देशों ने अपनी शैक्षणिक और कौशल विकास से जुड़ी साझेदारी को मजबूती देने का संकल्प लिया है। इस दौरान आस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जान क्लेयर भी मौजूद थे। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक न्यू साउथ वेल्स के अतिरिक्त इस साल आस्ट्रेलिया के चार अन्य विश्वविद्यालयों को भी कैंपस खोलने की मंजूरी दी गई है।