ग्वालियर में दिनदहाड़े छात्रा के किडनैपिंग की कोशिश, हिम्मत दिखाकर खुद को लड़की ने छुड़ाया; तीनों आरोपी दबोचे

जेएनएन, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक चौंकाने वाली घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्वालियर में कॉलेज जा रही नाबालिग कॉलेज छात्रा के अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया है। ऑटो सवार बदमाश हाथ-पैर पकड़कर उसे जबरन वाहन में बैठा रहे थे।

अद्भुत साहस दिखाते हुए, नाबालिग छात्रा ने खुद को उनके चंगुल से छुड़ाया और मदद के लिए महिला पुलिस थाने की ओर दौड़ी। हालांकि, मदद पहुंचने से पहले ही, आरोपी ऑटोरिक्शा छोड़कर पैदल ही भाग गए।

दिनदहाड़े हुए इस घटनाक्रम से छात्रा दहशत में है। पुलिस ने केस दर्ज कर तीन आरोपितों बीरेंद्र सिंह, हरेंद्र गुर्जर और गौरव रावत को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

घटना महिला थाना से चंद कदम की दूरी पर हुई। पड़ाव थाना क्षेत्र में साया होटल के पास रहने वाली 17 वर्षीय बालिका ने बताया कि वह पॉलीटेक्निक गर्ल्स कालेज में पढ़ती है।

मंगलवार सुबह पौने 11 बजे कॉलेज जा रही थी। महिला थाने से थोड़ा आगे ऑटो खड़ा था। उसके पीछे वाली सीट पर बैठे दो युवक उसके हाथ-पैर पकड़कर जबरन बैठाने लगे और ड्राइवर को आटो चालू को कहा।

पीड़िता जैसे-तैसे खुद को उनके चंगुल से छुड़ाते हुए पड़ाव चौराहे की ओर भागी। कुछ देर बाद ऑटो ड्राइवर और उसमें सवार आरोपित भी भाग गए। पुलिस ने ऑटोरिक्शा जब्त कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।