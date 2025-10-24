MP Crime: छतरपुर में माहौल बिगाड़ने का प्रयास, धर्मस्थल में लगाई आग; यूपी से दो आरोपित पकड़े

जेएनएन, छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आसामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। हरपालपुर थाना अंतर्गत इमलिया गांव की धर्मस्थल में गुरुवार देर रात आग लगा दी। इससे वहां रखे दस्तावेज व अन्य सामान जल गया।

बाइकों में भी तोड़फोड़ की गई यही नहीं आसपास के घरों के बाहर रखी बाइकों में भी तोड़फोड़ की गई। गांव में दहशत फैलाने के लिए लोगों के दरवाजों पर डंडे मारे। पहचान छिपाने के लिए आरोपितों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। रात में तोड़फोड़ की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक उपद्रवी को पकड़ लिया जबकि शेष साथी भाग निकले।

इनके खिलाफ मामला दर्ज पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि पकड़े गए उपद्रवी से पूछताछ के बाद पुलिस ने मनोज पटेरिया, हर्ष पटेरिया, सत्तू अनुरागी, सुनील राजपूत, उमेश पाल, गज्जू उर्फ उन्नु राजपूत निवासी ग्राम इमलिया पर मामला दर्ज किया है।

शुक्रवार दोपहर तीन बजे दो मुख्य आरोपित हर्ष पटेरिया व मनोज पटेरिया को उत्तर प्रदेश के महोबा से पकड़ा गया है। पता चला है कि पूर्व में भी धर्मस्थल में घटना हुई थी। आरोपितों का रिकार्ड खंगाला जा रहा है।