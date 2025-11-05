Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP) के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला, हमलावरों ने घर के बाहर की ताबड़तोड़ फायरिंग

    By Garima Singh Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:29 PM (IST)

    भारतीय आदिवासी पार्टी (बीएपी) के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चुंडावत के घर पर हमला हुआ। आरोप है कि कुछ लोगों ने गेट तोड़कर फायरिंग की और जान से मारने की धमकी दी। दिग्विजय सिंह ने दोवड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और घटना राजनीतिक रंजिश से जुड़ी हुई लग रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आदिवासी पार्टी अध्यक्ष के घर हमला

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय आदिवासी पार्टी (बीएपी) के सामान्य वर्ग प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चुंडावत के डूंगरपुर जिले के करेलिया गांव स्थित आवास पर मंगलवार देर रात हमला हुआ।

    आरोप है कि कुछ लोगों ने उनके घर का गेट तोड़ दिया और फायरिंग की। इससे पहले दिग्विजय सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। मामले में उन्होंने दोवड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आदिवासी पार्टी अध्यक्ष के घर हमला

    दिग्विजय सिंह ने पुलिस को बताया कि रात करीब 9 बजकर 1 मिनट पर उनके मोबाइल पर वीरेंद्र सिंह चौहान पुत्र भगवान सिंह चौहान का फोन आया, जिसने धमकी दी “आज तेरी मौत है।” कुछ देर बाद रात 11 बजे एक कैम्पर गाड़ी उनके घर के बाहर आई और गेट तोड़ दिया।

    गाड़ी से वीरेन्द्र सिंह हथियार लेकर उतरा और फायर किया। उसके साथ चार अन्य लोग भी मौजूद थे। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

    जान से मारने की धमकी मिली

    चुंडावत ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब उन्हें धमकी मिली हो। आरोपी पहले भी सोशल मीडिया पर और 11 अक्टूबर को फोन पर जान से मारने की धमकी दे चुका है। दोवड़ा थानाधिकारी भंवरसिंह ने बताया कि घटना राजनीतिक रंजिश से जुड़ी लगती है।

    दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट पर गेट तोड़ने और धमकाने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, पुलिस टीम को मौके से फायरिंग के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। घटना की पूरी जांच जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।