    गुजरात ATS को बड़ी सफलता, पाकिस्तान को सूचना दे रहे दो जासूस गिरफ्तार; महिला भी शामिल

    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:46 AM (IST)

    गुजरात एटीएस ने जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन पर पाकिस्तान से संपर्क रखने और गोपनीय जानकारी स ...और पढ़ें

    पाकिस्तान को सूचना दे रहे दो जासूस गिरफ्तार। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात एटीएस ने बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। एटीएस ने एक महिला समेत दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये दोनों पाकिस्तान के संपर्क में थे और क्लासिफाइड जानकारी वहां तक पहुंचा थे।

    गुरुवार को गुजरात एटीएस ने एक बयान में बताया कि एक महिला समेत दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पुरुष आरोपी एके सिंह गोवा में रहता था और भारतीय सेना में सूबेदार था।

    वही, महिला आरोपी रश्मणी पाल दमन में रहती थी। दोनों पाकिस्तान के संपर्क में थे और क्लासिफाइड जानकारी देते थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ शुरू हो गई है।  