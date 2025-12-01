Language
    LPG-कामर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता, अप्रैल में 50 रुपये की हुई थी बढ़ोतरी

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:37 PM (IST)

    दिल्ली में विमान ईंधन की कीमतों में 5.4% की वृद्धि हुई है, जिससे यह 99,676.77 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है। वहीं, वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर 10 रुपये सस्ता हुआ है, अब इसकी कीमत 1,580.50 रुपये है। घरेलू रसोई गैस की कीमतें स्थिर हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल के दाम भी पिछले साल से अपरिवर्तित हैं।

    LPG-कामर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में 5.4 प्रतिशत की सोमवार को वृद्धि की गई, जबकि वाणिज्यिक रसोई गैस (एलपीजी) की कीमतों में 10 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई है।

    सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार, दिल्ली में विमान ईंधन की कीमतें 5,133.75 रुपये प्रति किलोलीटर बढ़कर 99,676.77 रुपये प्रति किलोलीटर हो गईं। यह लगातार तीसरी मासिक वृद्धि है। एक नवंबर को कीमतों में करीब एक प्रतिशत और एक अक्टूबर को 3.3 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।

    एलपीजी सिलेंडर 10 रुपये सस्ता

    नवीनतम वृद्धि से विमान कंपनियों पर दबाव बढ़ने की आशंका है जिनके परिचालन लागत में ईंधन की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है। वहीं होटलों और रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई।

    दिल्ली में यह घटकर 1,580.50 रुपये हो गई है। यह लगातार दूसरी कटौती है। इसने अक्टूबर में की गई 15.50 रुपये की बढ़ोतरी की भरपाई कर दी है।

    वाणिज्यिक रसोई गैस में एक नवंबर को प्रति सिलेंडर कीमतों में पांच रुपये की कटौती की गई थी। अप्रैल से अब तक हुई छह कटौतियों के बाद वाणिज्यिक रसोई गैस की कीमतों में कुल 223 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी आई है।

    घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं 

    घरेलू रसोई गैस की कीमतें 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के दाम 853 रुपये पर अपरिवर्तित रहीं। अप्रैल में इसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। गौरतलब है कि पिछले साल मार्च में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।

    दिल्ली में पेट्रोल की कीमत वर्तमान में 94.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है।