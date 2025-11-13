Language
    एटीसी गिल्ड ने की दिल्ली हवाई अड्डे पर हुई एएमएसएस विफलता की जांच की मांग, जवाबदेही होगी तय

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:04 AM (IST)

    एटीसी गिल्ड ने की दिल्ली हवाई अड्डे पर हुई एएमएसएस विफलता की जांच की मांग (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, नई दिल्ली। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गिल्ड ने बुधवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से दिल्ली हवाई अड्डे पर स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली (एएमएसएस) की विफलता की जांच करने और अन्य प्रमुख हवाई अड्डों पर प्रणाली उन्नयन की समीक्षा करने का आग्रह किया है।

    यह मांग एएमएसएस में तकनीकी समस्या के बाद आई है, जिसके परिणामस्वरूप शुक्रवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर 800 से अधिक उड़ानों में देरी हुई और 46 उड़ानें रद हो गईं थी।

     

    तीन पन्नों के एक पत्र में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स (एटीसी) गिल्ड ने कहा कि एएआइ के संचार, नेविगेशन और निगरानी (सीएनएस) ¨वग की दक्षता, जवाबदेही और संरचनात्मक तर्क का मूल्यांकन करने की तत्काल आवश्यकता है।

     

    भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) हवाई यातायात नियंत्रण और सीएनएस सेवाएं प्रदान करती है। गिल्ड ने एएमएसएस की विफलता की मंत्रालय से जांच की मांग करते हुए कहा है कि भविष्य में ऐसी तकनीकी खराबी से बचने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जिससे आम यात्री प्रभावित हों।

     

    गौरतलब है कि आठ नवंबर को नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने अधिकारियों को तकनीकी खराबी के मूल कारणों का विस्तृत विश्लेषण करने और परिचालन को बढ़ावा देने के लिए बैकअप सर्वर स्थापित करने का निर्देश दिया था।