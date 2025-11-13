एटीसी गिल्ड ने की दिल्ली हवाई अड्डे पर हुई एएमएसएस विफलता की जांच की मांग, जवाबदेही होगी तय

पीटीआई, नई दिल्ली। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गिल्ड ने बुधवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से दिल्ली हवाई अड्डे पर स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली (एएमएसएस) की विफलता की जांच करने और अन्य प्रमुख हवाई अड्डों पर प्रणाली उन्नयन की समीक्षा करने का आग्रह किया है।

यह मांग एएमएसएस में तकनीकी समस्या के बाद आई है, जिसके परिणामस्वरूप शुक्रवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर 800 से अधिक उड़ानों में देरी हुई और 46 उड़ानें रद हो गईं थी।

तीन पन्नों के एक पत्र में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स (एटीसी) गिल्ड ने कहा कि एएआइ के संचार, नेविगेशन और निगरानी (सीएनएस) ¨वग की दक्षता, जवाबदेही और संरचनात्मक तर्क का मूल्यांकन करने की तत्काल आवश्यकता है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) हवाई यातायात नियंत्रण और सीएनएस सेवाएं प्रदान करती है। गिल्ड ने एएमएसएस की विफलता की मंत्रालय से जांच की मांग करते हुए कहा है कि भविष्य में ऐसी तकनीकी खराबी से बचने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जिससे आम यात्री प्रभावित हों।