बिग बैंग सिद्धांत को चुनौती देने वाले खगोल विज्ञानी जयंत नार्लीकर को 'विज्ञान रत्न पुरस्कार', लिस्ट में और कौन-कौन?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी जयंत नार्लीकर को शनिवार को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार 'विज्ञान रत्न पुरस्कार' के लिए चुना गया। नार्लीकर ने बिग बैंग सिद्धांत को चुनौती दी थी, जिसके अनुसार ब्रह्मांड एक ही क्षण में बना था।

उन्होंने ब्रिटिश खगोलशास्त्री फ्रेड हायल के साथ मिलकर यह प्रतिपादित किया था कि ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में रहा है और अनंत काल तक नए पदार्थों का निरंतर निर्माण होता रहा है। उनका जन्म 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर में हुआ था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। इस वर्ष 20 मई को 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

सरकार ने 2025 के लिए की पुरस्कारों की घोषणा सरकार ने 2025 के लिए आठ विज्ञान श्री पुरस्कारों की भी घोषणा की। इनमें ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह (कृषि विज्ञान), यूसुफ मोहम्मद शेख (परमाणु ऊर्जा), के थंगराज (जैविक विज्ञान), प्रदीप थलप्पिल (रसायन विज्ञान), अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित (इंजीनियरिंग विज्ञान), एस वेंकट मोहन (पर्यावरण विज्ञान), महान एमजे (गणित और कंप्यूटर विज्ञान) और जयन एन (अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी) शामिल हैं।