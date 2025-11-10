कल सात राज्यों में होगा विधानसभा उपचुनाव, मतदान की तैयारी पूरी; कहां किसकी पकड़ है मजबूत?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आठ विधानसभा सीटों पर मंगलवार को मतदान होगा। जम्मू-कश्मीर के बडगाम और नगरोटा, झारखंड के घाटशिला, पंजाब के तरनतारन, राजस्थान के अंता, तेलंगाना के जुबली हिल्स, मिजोरम के डम्पा और ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के मतदान के लिए तैयारियां की जा रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौरतलब है कि उमर अब्दुल्ला विधानसभा चुनाव में बडगाम और गांदेरबल दो सीटों से चुनाव जीते थे। उन्होंने बडगाम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया इसलिए इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव करवाया जा रहा है, वहीं नगरोटा सीट भाजपा नेता और नगरोटा के विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हुई थी।