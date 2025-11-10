कल सात राज्यों में होगा विधानसभा उपचुनाव, मतदान की तैयारी पूरी; कहां किसकी पकड़ है मजबूत?
कल सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आठ विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और ओडिशा में उपचुनाव हो रहे हैं। बडगाम में उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे और नगरोटा में देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण उपचुनाव हो रहे हैं। अन्य राज्यों में भी विभिन्न कारणों से उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इन सभी के नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आठ विधानसभा सीटों पर मंगलवार को मतदान होगा। जम्मू-कश्मीर के बडगाम और नगरोटा, झारखंड के घाटशिला, पंजाब के तरनतारन, राजस्थान के अंता, तेलंगाना के जुबली हिल्स, मिजोरम के डम्पा और ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के मतदान के लिए तैयारियां की जा रही हैं।
गौरतलब है कि उमर अब्दुल्ला विधानसभा चुनाव में बडगाम और गांदेरबल दो सीटों से चुनाव जीते थे। उन्होंने बडगाम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया इसलिए इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव करवाया जा रहा है, वहीं नगरोटा सीट भाजपा नेता और नगरोटा के विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हुई थी।
14 नवंबर को आएंगे नतीजे
राजस्थान के अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव भाजपा नेता कंवर लाल मीणा के 2005 के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित किए जाने के बाद हो रहा है। जून 2025 में आप के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के कारण पंजाब के तरनतारन में उपचुनाव हो रहा है। नतीजे 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ आएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।