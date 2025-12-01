असम-मेघालय बॉर्डर पर हिंसक झड़प, कई लोग घायल; तनाव बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा बल तैनात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम-मेघालय बॉर्डर पर पिलिंगकाटा इलाके में रविवार को दो गांवों के लोगों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। यह झड़प एक नेम प्लेट हटाने को लेकर शुरू हुई, जिसे राज्य की सीमा पर विवादित इलाकों में से एक माना जाता है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, मेघालय की तरफ से महिलाओं के एक ग्रुप ने कथित तौर पर असम की कई महिलाओं पर हमला किया, जिससे मामला और बिगड़ गया। दोनों तरफ से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और तीखी बहस शुरू हो गई। इस झड़प में कई लोग घायल हुए, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। तनाव बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा बल तैनात तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए इलाके में और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। असम और मेघालय के बीच 884.9 किलोमीटर लंबे इंटर-स्टेट बॉर्डर पर पिलिंगकाटा समेत 12 इलाकों में लंबे समय से विवाद चल रहा है।