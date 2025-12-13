Language
    असम की महिला का पाकिस्तान से संबंध का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार; बैंक अकाउंट डिटेल और एटीएम कार्ड जब्त

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:54 AM (IST)

    असम की पुलिस ने ज्योतिका कालिता नामक महिला को विदेशी फंड और पाकिस्तानी लिंक के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला को पुलिस ने संदिग्ध विदेशी वित्तीय लेन ...और पढ़ें

    असम की महिला 'पाकिस्तान कनेक्शन' के आरोप में गिरफ्तार (फोटो- एक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम की पुलिस ने ज्योतिका कालिता नामक महिला को विदेशी फंड और पाकिस्तानी लिंक के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला को पुलिस ने संदिग्ध विदेशी वित्तीय लेनदेन के आधार पर गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि उसकी शादी दुबई में एक पाकिस्तानी नागरिक से हुई थी। बताया जाता है कि उसकी शादी दुबई में एक पाकिस्तानी नागरिक से हुई थी।

    ज्योतिका कलिता को 5 दिसंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांचकर्ताओं को कथित तौर पर उसके नाम से जुड़े कई बैंक खातों में विदेशी धन के बड़े पैमाने पर लेन-देन के सबूत मिले हैं। पुलिस ने बताया कि विदेशी स्रोतों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में उससे पूछताछ की जा रही है।

    प्रारंभिक जांच के अनुसार, ज्योतिका ने दुबई में काम करते हुए गुपचुप तरीके से एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी कर ली थी, इस आरोप को उसके परिवार ने भी स्वीकार किया है। पुलिस ने पाकिस्तानी व्यक्ति को एक शत्रुतापूर्ण देश का निवासी बताया है।

    पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि वह व्यापार के सिलसिले में दुबई जाया करती थी, लेकिन उसने गुपचुप तरीके से पाकिस्तानी नागरिक रमजान मुहम्मद से शादी कर ली थी।

    पुलिस को आगे पता चला कि वह फर्जी खातों के नेटवर्क के जरिए अवैध रूप से भारी मात्रा में धन हस्तांतरित करती थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, वह मॉरीशस, नेपाल और बांग्लादेश जैसे कई देशों में ऑनलाइन धोखाधड़ी में भी शामिल है।

    उसके ब्रिटेन और मध्य पूर्व में स्थित पाकिस्तानी एजेंटों के साथ सीधे संबंध थे, जो धनराशि पहुंचाने के लिए फर्जी खातों के नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे।

    पुलिस को ज्योतिका कलिता से जुड़े 17 बैंक खाते मिले

    उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को ज्योतिका कलिता से जुड़े 17 बैंक खाते मिले हैं, जिनमें कथित तौर पर बड़ी मात्रा में धनराशि जमा की गई थी। अधिकारियों ने 44 एटीएम कार्ड और कई चेकबुक भी जब्त की हैं।