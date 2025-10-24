असम में मादक पदार्थों की तस्करी मामले में बड़ा फैसला, कोर्ट ने दो लोगों को सुनाई 7 साल की सजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के दीमा हसाओ जिले की स्थानीय अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दो व्यक्तियों को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय कुमार जादव ने शुक्रवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद यूसुफ आजाद की अदालत ने 2023 के मामले में यह फैसला सुनाया।

जादव ने कहा, नगांव जिले के रहने वाले दोनों आरोपितों को अदालत ने बुधवार को सुनाए गए फैसले में दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर उन्हें तीन महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।