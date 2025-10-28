'महिलाओं की गरिमा की हर कीमत पर रक्षा करेंगे', बहुविवाह पर 7 साल जेल का प्रविधान करने जा रही असम सरकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम सरकार बहुविवाह पर सात साल की सजा का प्रविधान करने जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि बहुविवाह के खिलाफ प्रस्तावित कानून में कम से कम सात साल की सजा होगी।

उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि यह विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा।अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को कानूनी रूप से तलाक दिए बिना दूसरी महिला से शादी करता है, तो उसके धर्म की परवाह किए बिना उसे सात साल या उससे अधिक की कैद की सजा का प्रविधान होगा।