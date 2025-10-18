जुबीन गर्ग की मौत पर शेयर किया भड़काऊ वीडियो, असम पुलिस ने किया गिरफ्तार
Zubin Garg Death: असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मृत्यु के एक महीने बाद, असम पुलिस ने मोहम्मद इंजामुल हक को जुबीन के खिलाफ आपत्तिजनक और फेक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के आग्रह पर हुई इस कार्रवाई में, इंजामुल ने कबूल किया कि उसने ओटीटी से वीडियो लेकर उसे एडिट कर सोशल मीडिया पर डाला था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मृत्यु को 1 महीने बीत चुके हैं। वहीं, अब असम पुलिस ने नगांव जिले से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसपर जुबीन के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने का आरोप है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पुलिस को इसके बारे में जानकारी देते हुए तुरंत एक्शन लेने की अपील की थी। 19 सितंबर को सिंगापुर के एक होटल में स्वीमिंग पुल में नहाते हुए जुबीन की मौत हो गई थी।
CM सरमा ने दी जानकारी
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "27 साल के व्यक्ति की पहचान मोहम्मद इंजामुल हक के रूप में हुई है। यह जुरिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तेलिया बेबेजिया क्षेत्र का रहने वाला है। इसे पुलिस ने फेसबुक पर आपत्तिजनक वीडियो डालने के अपराध में गिरफ्तार किया है। एसके अहमद के नाम से बने फेसबुक अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया गया था।"
इंजामुल हक ने यह वीडियो 15 अक्टूबर 2025 को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। असम सीएम के अनुसार, पुलिस की पूछताछ में इंजामुल ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि यह वीडियो फेक था और उसने वीडियो से छेड़छाड़ की थी।
सीएम हिमंत ने आगे लिखा-
इंजामुल ने बताया कि उसने ओटीटी से एक वीडियो लिया था, जिसमें उसने कुछ बदलाव किए और एडिट करने के बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था।
Md Injamul Hoque (27 years), son of Late Rowsot Uddin of Telia Bebejia, PS–Juria, Nagaon, has been apprehended for posting a controversial video on his Facebook page under the name “SK Ahmad” on 15 October 2025, relating to the unfortunate demise of our beloved Zubeen Garg.… pic.twitter.com/XAGBRnOcCf— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 18, 2025
SDF ने जारी किया बयान
सिंगापुर पुलिस फोर्स (SPF) ने शुक्रवार को बयान जारी करते हुए लोगों से अपील की थी कि जुबीन की मौत से जुड़ी कई फेक खबरें फैलाईं जा रही हैं। इस मामले में लोगों के सतर्क रहने की अपील की गई है।
यह भी पढ़ें- अब और घातक होगी Astra-II मिसाइल, DRDO को मिला चीन की पीएल-15 मिसाइल का फॉर्मूला
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।