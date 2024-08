'जनाजे में न जाएंगे, कब्रिस्तान में ना दो गज जमीन देंगे', नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी के गांववालों ने क्या कहा?

नगांव के पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्वप्निल डेका ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि पुलिस हिरासत से बचने के लिए तफजुल इस्लाम तालाब में कूद पड़ा। तलाब में डूबने की आशंका से पुलिस ने बचाव अभियान चलाया। दो घंटे बचाव अभियान चलाने के बाद उसका शव तालाब से बरामद किया गया।

#WATCH | The body of the prime accused of the Dhing gang rape incident in Assam's Nagaon district, Tafazul Islam recovered from a pond. The police had earlier arrested him in connection with the case.