असम में बेदखली अभियान में 100 परिवार विस्थापित, 13 एकड़ जमीन से हटाया गया अतिक्रमण

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम सरकार द्वारा शुक्रवार को नागांव जिले में एक सरकारी भूखंड से अतिक्रमण हटाने के दौरान लगभग 100 परिवार विस्थापित हो गए। जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा ने बताया कि यह अभियान सामागुरी के भक्तगांव में 38 बीघा (करीब 13 एकड़) जमीन पर चलाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला आयुक्त ने बताया कि 1990 के दशक से लगभग 100 परिवार इस 38 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए हुए थे। करीब 15 दिन पहले नोटिस मिलने के बाद 90 प्रतिशत परिवारों ने जगह खाली कर दी। बाकी बचे लोग शुक्रवार को चले गए और इलाके को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन आने वाले दिनों में भी अतिक्रमण हटाने के लिए ऐसे ही बेदखली अभियान जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि यह तो बस शुरुआत है और आने वाले दिनों में हम गांव की सभी अतिक्रमित जमीनों को खाली करा देंगे।

2021 में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से, उसने सरकारी और वन भूमि को अतिक्रमणों से मुक्त कराने के लिए कई बेदखली अभियान चलाए हैं, जिनसे ज्यादातर बांग्ला भाषी मुस्लिम आबादी प्रभावित हुई है।