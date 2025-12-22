Language
    केएएसी प्रमुख का घर फूंका, असम के दो जिलों में निषेधाज्ञा लागू

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:20 PM (IST)

    कार्बी आंगलांग आटोनामस काउंसिल के प्रमुख के घर में आग लगाने के बाद दो जिलों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। कार्बी आंगलांग के अलावा पश्चिमी कार्बी आं ...और पढ़ें

    केएएसी प्रमुख का घर फूंका। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कार्बी आंगलांग आटोनामस काउंसिल (केएएसी) के प्रमुख के घर में सोमवार को उपद्रवियों के आग लगाने और तोड़फोड़ के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा की गोलीबारी में चार लोगों के घायल होने के बाद दो जिलों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

    कार्बी आंगलांग के अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पश्चिमी कार्बी आंगलांग जिले में भी सख्त आदेश लागू किया गया है। कार्बी आंगलांग में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया गया है।

    मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि कार्बी आंगलांग में कुछ लोग चाहते हैं कि दोनों जिलों में प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व (पीजीआर) और विलेज ग्रेजिग रिजर्व (वीजीआर) से अतिक्रमण करने वालों को हटाया जाए। हालांकि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने लोगों को हटाने पर रोक लगा रखी है। इसलिए प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता।

    प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए डीजीपी हरमीत सिंह ने इलाके में कैंप कर रखा है। तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े आंदोलनकारियों ने अवैध लोगों को हटाने के लिए बीते 12 दिनों से भूख हड़ताल कर रखी है।

    वहीं पुलिस कथित तौर पर आंदोलनकारियों को बलपूर्वक कार्बी आंगलांग के खेरोनी इलाके से हटाने का प्रयास कर रही है। टकराव की खबरों पर आंदोलनकारियों के समूह ने डोंकामोकम स्थित केएएसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम)के पुराने घर में आग लगा दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें तीन आंदोलनकारी घायल हो गए। एक पुलिसकर्मी भी चोटिल हुआ है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)