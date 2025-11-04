Language
    'अवैध मियाओं को असम में शांति से नहीं रहने देंगे', सीएम हिमंता बोले- निष्कासन जारी रहेगा

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:55 AM (IST)

    असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि राज्य में अवैध रूप से रहने वाले 'मियाओं' को शांति से नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ निष्कासन अभियान जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और निष्कासन अभियान जारी रखने की बात कही। सरकार इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाएगी।

    Hero Image

    असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा। (पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री रहते वह अवैध मियाओं को शांति से नहीं रहने देंगे। अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाए जा रहा निष्कासन अभियान राज्य भर में जारी रहेगा। अवैध मियाओं को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं।

    असम के मुख्यमत्री सरमा ने सोमवार को जमुगुरीहाट में एक समारोह में पत्रकारों से कहा, ''निष्कासन जारी रहेगा। आज भी बिस्वनाथ जिले के बिहाली क्षेत्र में नोटिस जारी किए गए।'' उल्लेखनीय है कि 'मियां' संबोधन से गैर-बांग्ला बोलने वाले लोग आमतौर पर उन्हें बांग्लादेशी प्रवासी के रूप में पहचानते हैं।

    सरमा ने कहा, ''यहां तक कि अगर आप समाधि पर प्रार्थना करें, तब भी शांति नहीं होगी। अवैध मियाओं को तब तक तनाव में रहना होगा जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं। अगर मैं वहां नहीं हूं, तो यह एक अलग बात है।''

    असम सरकार ने अतिक्रमण को हटाने के लिए कई निष्कासन अभियान चलाने का वादा किया है, राजनीतिक और सामाजिक विशेषज्ञों ने पहले कहा था कि ऐसा कदम अगले साल विधानसभा चुनावों से पहले एक 'नैरेटिव' बनाने के लिए है।

    जुबीन गर्ग की हत्या का दावा

    सरमा ने दावा किया कि गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में हत्या की गई, जबकि मामले की जांच जारी है। प्रसिद्ध गायक 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया था।

    उन्होंने कहा, 'मैंने 8 दिसंबर तक चार्जशीट जमा करने का लक्ष्य रखा है। हम अब तैयार हैं।'' उन्होंने मामले के बारे में आगे की जानकारी या सुबूत साझा नहीं किए जो मृत्यु को हत्या के रूप में स्थापित करते हैं।

    सरमा ने कहा, ''यदि कोई घटना विदेश में होती है, तो गृह मंत्रालय से अनुमोदन लेना होता है। कल, मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जल्द अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मुलाकात की थी।''

    गोगोई को फिर ठहराया पाकिस्तानी एजेंट

    भाजपा नेता हिमंत बिस्व सरमा ने फिर से दोहराया कि कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ''100 प्रतिशत पाकिस्तानी एजेंट'' हैं। यदि गोगोई उनके खिलाफ ऐसा बयान देने के लिए मामला दर्ज करते हैं, तो उन्हें खुशी होगी।

    जब गोगोई के पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ आरोपित संबंधों के बारे में पूछा गया, तो मुख्यमंत्री ने कहा, ''हां, 100 प्रतिशत। लोग दूध में थोड़ा पानी मिलाकर पीते हैं। गौरव गोगोई का पाकिस्तानी एजेंटों के साथ संबंध में थोड़ा पानी नहीं है, यह 100 प्रतिशत दूध है। इसका मतलब है कि जो कुछ मैंने कहा है वह 100 प्रतिशत सही है।'' 31 अक्टूबर को भी उन्होंने यह आरोप लगाया था।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)