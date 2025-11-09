असम के झरने में बहे यूपी-बिहार के 3 स्टूडेंट, छात्रा की लाश बरामद; 2 अभी भी लापता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम में फर्स्ट ईयर के 3 आईटी स्टूडेंट्स पिछले काफी समय से लापता थे। उनके झरने में गिरने की आशंका जताई जा रही थी। वहीं, अब उनमें से 1 छात्रा की लाश बरामद की गई है, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता हैं।

मृतका की पहचान 20 वर्षीय सर्वकृतिका के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। सर्वकृतिका असम के सिलचर स्थित एक NIT कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा थी।

सर्वकृतिका के दो दोस्त, 19 वर्षीय राधिका (बिहार) और 20 वर्षीय सौहार्द राय का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है।

झरना देखने पहुंचे थे 7 स्टूडेंट्स

असम पुलिस के अनुसार, 7 लोगों का एक ग्रुप झरना देखने गया था। इस दौरान किसी 1 का पैर फिसल गया। 2 लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद भी पानी में गिर गए। झरने के तेज बहाव में तीनों बह गए।