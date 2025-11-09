Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    असम के झरने में बहे यूपी-बिहार के 3 स्टूडेंट, छात्रा की लाश बरामद; 2 अभी भी लापता

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:25 PM (IST)

    Assam News: असम में NIT के तीन फर्स्ट ईयर के छात्र लापता थे, जिनके झरने में गिरने की आशंका थी। अब उनमें से एक छात्रा, 20 वर्षीय सर्वकृतिका (उत्तर प्रदेश) का शव बरामद कर लिया गया है। हालांकि, उसके दो दोस्त, 19 वर्षीय राधिका (बिहार) और 20 वर्षीय सौहार्द राय अभी भी लापता हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    असम के 3 स्टूडेंट्स के साथ हादसा। फोटो - X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम में फर्स्ट ईयर के 3 आईटी स्टूडेंट्स पिछले काफी समय से लापता थे। उनके झरने में गिरने की आशंका जताई जा रही थी। वहीं, अब उनमें से 1 छात्रा की लाश बरामद की गई है, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतका की पहचान 20 वर्षीय सर्वकृतिका के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। सर्वकृतिका असम के सिलचर स्थित एक NIT कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा थी।

    सर्वकृतिका के दो दोस्त, 19 वर्षीय राधिका (बिहार) और 20 वर्षीय सौहार्द राय का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है।

    झरना देखने पहुंचे थे 7 स्टूडेंट्स

    असम पुलिस के अनुसार, 7 लोगों का एक ग्रुप झरना देखने गया था। इस दौरान किसी 1 का पैर फिसल गया। 2 लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद भी पानी में गिर गए। झरने के तेज बहाव में तीनों बह गए।

    कहां हुआ हादसा?

    घटना की जानकारी मिलते ही NDRF की टीम ने बचाव और राहत कार्य चलाया। सर्वकृतिका का शव मिलने के बाद NIT ने भी इस घटना की पुष्टि की है। NIT ने बताया कि घटनास्थल कॉलेज से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हादसा शनिवार की दोपहर लगभग 2 बजे बौलसोल झरने के पास हुआ था।