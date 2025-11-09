असम के झरने में बहे यूपी-बिहार के 3 स्टूडेंट, छात्रा की लाश बरामद; 2 अभी भी लापता
Assam News: असम में NIT के तीन फर्स्ट ईयर के छात्र लापता थे, जिनके झरने में गिरने की आशंका थी। अब उनमें से एक छात्रा, 20 वर्षीय सर्वकृतिका (उत्तर प्रदेश) का शव बरामद कर लिया गया है। हालांकि, उसके दो दोस्त, 19 वर्षीय राधिका (बिहार) और 20 वर्षीय सौहार्द राय अभी भी लापता हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
मृतका की पहचान 20 वर्षीय सर्वकृतिका के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। सर्वकृतिका असम के सिलचर स्थित एक NIT कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा थी।
सर्वकृतिका के दो दोस्त, 19 वर्षीय राधिका (बिहार) और 20 वर्षीय सौहार्द राय का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है।
झरना देखने पहुंचे थे 7 स्टूडेंट्स
असम पुलिस के अनुसार, 7 लोगों का एक ग्रुप झरना देखने गया था। इस दौरान किसी 1 का पैर फिसल गया। 2 लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद भी पानी में गिर गए। झरने के तेज बहाव में तीनों बह गए।
कहां हुआ हादसा?
घटना की जानकारी मिलते ही NDRF की टीम ने बचाव और राहत कार्य चलाया। सर्वकृतिका का शव मिलने के बाद NIT ने भी इस घटना की पुष्टि की है। NIT ने बताया कि घटनास्थल कॉलेज से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हादसा शनिवार की दोपहर लगभग 2 बजे बौलसोल झरने के पास हुआ था।
