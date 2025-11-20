Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ASI पति को पराई महिला संग पकड़ा, चप्पल से पिटाई; वीडियो वायरल

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:58 PM (IST)

    गुरुवार को जिला अस्पताल परिसर में एक महिला ने अपने एएसआई पति की पुलिस चौकी में ही पिटाई कर दी। एएसआई कथित प्रेमिका और बच्चे के साथ अस्पताल पहुंचे थे, जहाँ पत्नी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पत्नी ने आरोप लगाया कि एएसआई पिछले छह महीने से घर नहीं आ रहे थे और परिवार का खर्च भी नहीं उठा रहे थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पत्नी ने ASI पति को दूसरी महिला संग पकड़ा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जिला अस्पताल परिसर गुरुवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने पुलिस चौकी के अंदर ही अपने एएसआई पति की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि एएसआई अपनी कथित प्रेमिका और एक बच्चे के साथ पहुंचे थे, तभी पत्नी वहां पहुंच गई और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नागौद थाने में पदस्थ एएसआई रामायण सिंह जिला अस्पताल परिसर में एक महिला व छोटे बच्चे के साथ मौजूद थे। इसी दौरान उनकी पत्नी अनीता सिंह अचानक वहां पहुंच गईं।

    पत्नी ने ASI पति को दूसरी महिला संग पकड़ा

    पति को दूसरी महिला के साथ देखकर वह भड़क उठीं और पहले चीख-चिल्लाकर आरोप लगाए, फिर चौकी के अंदर ही एएसआई पर हाथ उठा दिया। चौंकाने वाली बात यह रही कि चौकी में मौजूद पुलिसकर्मी पूरे घटनाक्रम को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी बीच-बचाव की हिम्मत नहीं जुटाई।

    विवाद काफी देर तक चलता रहा और चौकी परिसर में लोगों की भीड़ लग गई। पत्नी अनीता सिंह ने आरोप लगाया कि एएसआई रामायण सिंह 6 माह से घर नहीं आ रहे थे और न ही परिवार का खर्च वहन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पहले भी एक महिला के फोन आने पर पति जवाब देने से बचते थे।

    घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

    इस मामले की शिकायत उन्होंने एसपी से की थी, लेकिन बाद में परिवार बचाने की कोशिश में शिकायत वापस ले ली थी। एएसआई के बेटे प्रतीक ने बताया कि वह मां के साथ बाजार में था, तभी स्टेशन रोड पर पिता को एक महिला और बच्चे को कार में बैठाकर जाते देखा।

    संदेह होने पर उनका पीछा किया, जिसके बाद असलियत जिला अस्पताल में सामने आई। वहीं, एएसआई के साथ दिखी महिला का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन वह घटनास्थल से गायब हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली थाने भेजकर जांच शुरू कर दी है।