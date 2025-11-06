आसाराम को बड़ी राहत, राजस्थान के बाद गुजरात हाई कोर्ट से भी मिली जमानत 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात हाई कोर्ट ने भी गुरुवार को 84 वर्षीय कथावाचक आसाराम को इलाज के लिए छह महीने की जमानत दे दी। 2013 के एक दुष्कर्म मामले में वह उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। इससे पहले 29 अक्टूबर को राजस्थान हाई कोर्ट ने भी उन्हें इलाज के लिए छह महीने की जमानत दी थी। हाई कोर्ट खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि वह उन्हें उसी आधार पर जमानत दे रही है जिस आधार पर उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट ने जमानत दी थी।

