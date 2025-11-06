Language
    आसाराम को बड़ी राहत, राजस्थान के बाद गुजरात हाई कोर्ट से भी मिली जमानत 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:59 PM (IST)

    गुजरात हाई कोर्ट ने कथावाचक आसाराम को इलाज के लिए छह महीने की जमानत दी है, जो 2013 के दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने भी उन्हें इसी आधार पर जमानत दी थी। आसाराम के वकील ने उनकी चिकित्सा स्थिति का हवाला दिया, जबकि राज्य सरकार ने विरोध किया। गांधीनगर की अदालत ने आसाराम को 2013 के मामले में दोषी ठहराया था।

    Hero Image

    दुष्कर्म मामले के दोषी आसाराम। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात हाई कोर्ट ने भी गुरुवार को 84 वर्षीय कथावाचक आसाराम को इलाज के लिए छह महीने की जमानत दे दी। 2013 के एक दुष्कर्म मामले में वह उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

    इससे पहले 29 अक्टूबर को राजस्थान हाई कोर्ट ने भी उन्हें इलाज के लिए छह महीने की जमानत दी थी। हाई कोर्ट खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि वह उन्हें उसी आधार पर जमानत दे रही है जिस आधार पर उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट ने जमानत दी थी।

    चिकित्सा स्थिति पर विचार करने का किया था अनुरोध

    इससे पहले आसाराम के वकील ने राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश प्रस्तुत किया और उनकी चिकित्सा स्थिति पर विचार करने का अनुरोध किया। राज्य सरकार के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि आसाराम को जोधपुर जेल में उपचार की जो सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, वे उन्हें अहमदाबाद की साबरमती केंद्रीय जेल में प्रदान की जा सकती हैं।

    2013 के मामले में दोषी

    जनवरी, 2023 में गांधीनगर की एक अदालत ने आसाराम को 2013 में दर्ज केस में दोषी ठहराया था। इसमें उन्होंने सूरत निवासी शिष्या के साथ 2001 से 2006 तक कई बार दुष्कर्म किया था।

