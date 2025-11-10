SIR प्रक्रिया शुरू होते ही वीरान होने लगी कोलकाता से सटी कॉलोनी, सालों से रह रहे लोगों ने छोड़े घर
कोलकाता के निकट दमदम की सापुईपाड़ा कॉलोनी में मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद कई निवासी घर छोड़कर चले गए। स्थानीय लोगों के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से कॉलोनी वीरान हो रही है और लोग डर के मारे रात में पलायन कर रहे हैं। लगभग 70 घरों वाली इस कॉलोनी से 10 परिवार जा चुके हैं, जिससे निवासियों में दहशत है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता से सटे दमदम में सापुईपाड़ा कॉलोनी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कई निवासियों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। कुछ लोग 10 साल से, तो कुछ 20 साल से इस इलाके में रह रहे थे, लेकिन प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही कालोनी धीरे-धीरे वीरान होने लगी है।
स्थानीय निवासियों का दावा है कि रात होते ही कई लोग डर के मारे अपने घर छोड़ कर चले जा रहे हैं। सापुईपाड़ा कालोनी में करीब 70 घर हैं और सैकड़ों लोग रहते हैं। एसआईआर शुरू होने के बाद कम से कम 10 घरों के लोग कालोनी छोड़ चुके हैं। हालांकि, स्थानीय निवासी यह नहीं बता पा रहे हैं कि वे लोग कहां गए हैं।
20 साल से रह रहे लोगों ने छोड़ा अपना घर
रेशमा बीबी, जो कई सालों से कॉलोनी में रहती हैं, ने बताया कि एसआईआर की घोषणा के बाद से वहां रहने वाले लोग धीरे-धीरे अपना घर छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पांच साल, कुछ 10 साल और कुछ 20 साल से कालोनी में थे। खासकर जो 20 साल से रह रहे थे, वे रात के अंधेरे में बिना बताए चले गए।
रेशमा ने यह भी कहा कि प्रक्रिया की घोषणा के बाद से वह खुद भी दहशत में हैं और नहीं जानती कि आगे क्या होगा।
