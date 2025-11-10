SIR प्रक्रिया शुरू होते ही वीरान होने लगी कोलकाता से सटी कॉलोनी, सालों से रह रहे लोगों ने छोड़े घर 

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता से सटे दमदम में सापुईपाड़ा कॉलोनी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कई निवासियों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। कुछ लोग 10 साल से, तो कुछ 20 साल से इस इलाके में रह रहे थे, लेकिन प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही कालोनी धीरे-धीरे वीरान होने लगी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय निवासियों का दावा है कि रात होते ही कई लोग डर के मारे अपने घर छोड़ कर चले जा रहे हैं। सापुईपाड़ा कालोनी में करीब 70 घर हैं और सैकड़ों लोग रहते हैं। एसआईआर शुरू होने के बाद कम से कम 10 घरों के लोग कालोनी छोड़ चुके हैं। हालांकि, स्थानीय निवासी यह नहीं बता पा रहे हैं कि वे लोग कहां गए हैं।