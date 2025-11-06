Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'उसे धमकाया गया था', अरुणाचल के सैनिक स्कूल में मृत पाए गए 7वीं कक्षा के छात्र की बहन ने लगाया आरोप

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:30 PM (IST)

    अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में सैनिक स्कूल के एक छात्र की मौत के बाद उसकी बहन ने आरोप लगाया है कि उसे सीनियर छात्रों ने प्रताड़ित किया और धमकाया था। मिस अरुणाचल 2024 रह चुकी बहन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अरुणाचल में छात्र की मौत पर बहन ने लगाया आरोप।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के सैनिक स्कूल में कक्षा 7 के एक छात्र के मृत पाए जाने के कुछ दिनों बाद, उसकी बहन ने आरोप लगाया है कि उसकी मृत्यु से एक रात पहले सीनियर स्टूडेंट्स ने उसे प्रताड़ित किया था और धमकाया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़िता की बहन ताडू लूनिया मिस अरुणाचल 2024 रहा चुकी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया कि उसके 12 साल के भाई हारो के साथ क्या हुआ।

    हारो की मौत के बाद रैगिंग की बात आई सामने

    लूनिया ने बताया कि स्कूल प्रशासन ने शुरुआत में परिवार को बताया था कि हारो ने आत्महत्या की है। हालांकि, उसके सहपाठियों और छात्रावास के साथियों से बात करने पर परिवार को कथित रैगिंग और शारीरिक शोषण के बारे में पता चला।

    लूनिया ने क्या लगाया आरोप?

    लूनिया के अनुसार, उनके भाई के छात्रावास के साथियों ने परिवार को बताया कि 31 अक्टूबर को कक्षा 10 के आठ छात्र और कक्षा 8 के तीन छात्र रात में कक्षा 7 के छात्रावास में घुस आए, जब कोई वार्डन मौजूद नहीं था।

    लूनिया ने कहा कि सीनियर छात्रों ने कथित तौर पर हारो को छोड़कर सभी छात्रों को कंबल से ढकने के लिए मजबूर किया और फिर उसे कक्षा 10 के छात्रावास में ले गए। लुनिया ने रोते हुए कहा, "प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मेरे भाई को सोने नहीं दिया गया और उसे घंटों मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। कोई नहीं जानता कि बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ।"

    उन्होंने राज्य की जनता से न्याय की लड़ाई में परिवार के साथ खड़े होने का आग्रह करते हुए कहा, "मैंने आज अपने भाई को खो दिया, अगर हमने अभी सही कदम नहीं उठाए तो यह कल किसी का भी हो सकता है।"

    यह भी पढ़ें: अरुणाचल की तेनजिन ने IPS बनकर रचा इतिहास, आनंद महिंद्रा ने बताया 'मंडे मोटिवेशन'; आखिर कैसे पाई सफलता?