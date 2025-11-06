'उसे धमकाया गया था', अरुणाचल के सैनिक स्कूल में मृत पाए गए 7वीं कक्षा के छात्र की बहन ने लगाया आरोप
अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में सैनिक स्कूल के एक छात्र की मौत के बाद उसकी बहन ने आरोप लगाया है कि उसे सीनियर छात्रों ने प्रताड़ित किया और धमकाया था। मिस अरुणाचल 2024 रह चुकी बहन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के सैनिक स्कूल में कक्षा 7 के एक छात्र के मृत पाए जाने के कुछ दिनों बाद, उसकी बहन ने आरोप लगाया है कि उसकी मृत्यु से एक रात पहले सीनियर स्टूडेंट्स ने उसे प्रताड़ित किया था और धमकाया था।
पीड़िता की बहन ताडू लूनिया मिस अरुणाचल 2024 रहा चुकी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया कि उसके 12 साल के भाई हारो के साथ क्या हुआ।
हारो की मौत के बाद रैगिंग की बात आई सामने
लूनिया ने बताया कि स्कूल प्रशासन ने शुरुआत में परिवार को बताया था कि हारो ने आत्महत्या की है। हालांकि, उसके सहपाठियों और छात्रावास के साथियों से बात करने पर परिवार को कथित रैगिंग और शारीरिक शोषण के बारे में पता चला।
लूनिया ने क्या लगाया आरोप?
लूनिया के अनुसार, उनके भाई के छात्रावास के साथियों ने परिवार को बताया कि 31 अक्टूबर को कक्षा 10 के आठ छात्र और कक्षा 8 के तीन छात्र रात में कक्षा 7 के छात्रावास में घुस आए, जब कोई वार्डन मौजूद नहीं था।
लूनिया ने कहा कि सीनियर छात्रों ने कथित तौर पर हारो को छोड़कर सभी छात्रों को कंबल से ढकने के लिए मजबूर किया और फिर उसे कक्षा 10 के छात्रावास में ले गए। लुनिया ने रोते हुए कहा, "प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मेरे भाई को सोने नहीं दिया गया और उसे घंटों मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। कोई नहीं जानता कि बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ।"
उन्होंने राज्य की जनता से न्याय की लड़ाई में परिवार के साथ खड़े होने का आग्रह करते हुए कहा, "मैंने आज अपने भाई को खो दिया, अगर हमने अभी सही कदम नहीं उठाए तो यह कल किसी का भी हो सकता है।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।