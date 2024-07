अरुणाचल सरकार पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में देगी प्राथमिकता, MP-UP सहित सात राज्य आरक्षण देने की कर चुके हैं घोषणा

उन्होंने कहा, "इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के रिटायर अग्निवीरों को अरुणाचल प्रदेश पुलिस, अरुणाचल प्रदेश बटालियन, आपातकालीन और अग्निशमन सेवाओं के लिए भर्ती में वरीयता दी जाएगी।"

The Govt. of Arunachal Pradesh will facilitate training for local youths to prepare them for recruitment as Agniveers under the AGNIPATH Scheme.



Additionally, retired Agniveers from Arunachal Pradesh will be given preference in recruitment for the Arunachal Pradesh Police, AP…