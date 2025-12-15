Language
    दुश्मनों की अब खैर नहीं! भारत को अमेरिका से मिलेंगे 3 अपाचे हेलीकॉप्टर; सीहॉक भी होगा कमीशन

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:44 AM (IST)

    भारतीय वायुसेना को जल्द ही अमेरिका से 3 अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर मिलेंगे, जबकि भारतीय नौसेना MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर को स्क्वाड्रन में श ...और पढ़ें

    अमेरिका से भारत आएंगे 3 अपाचे हेलीकॉप्टर। फोटो - X/@EAC_IAF

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना को जल्द ही अमेरिका से बचे हुए 3 अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। साथ ही भारतीय नौसेना MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर को इसी हफ्ते तक स्क्वाड्रन में शामिल करने वाला है।

    हेलीकॉप्टरों की यह खेप मिलने के बाद भारतीय वायुसेना और नौसेना की शक्ति बढ़ जाएगी। आर्मी और वायुसेना को उम्मीद है कि 2028 से 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिलने भी शुरू हो जाएंगे।

    सेना में शामिल होंगे 1000 नए हेलीकॉप्टर

    अगले 10-15 सालों में भारतीय सेना को अलग-अलग तरह के 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर चाहिए। इन्हें चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों की जगह कमीशन किया जाएगा। इनमें 484 हल्के हेलीकॉप्टर होंगे, जिनका वजन 3.5 टन तक होगा। वहीं, 10-15 टन वाले 419 हेलीकॉप्टर होंगे, जो कई तरह के काम करने में माहिर होंगे।

    रक्षा अधिकारी के अनुसार, 3 अपाचे गनशिप टैंकों को हवा से ही ध्वस्त कर सकते हैं। इनमें एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल समेत बंदूकें और रॉकेट भी मौजूद होंगे। कुछ ही समय में हेलीकॉप्टर की यह खेप भारत पहुंच जाएगी।

    5 साल पहले हुई थी डील

    भारत और अमेरिका के बीच फरवरी 2020 में डील हुई थी। 5,691 करोड़ की इस डील में भारत ने अमेरिका को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था। इसकी पहली खेप इसी साल जुलाई में मिली थी। वहीं, अब हेलीकॉप्टर की दूसरी खेप भी आने वाली है।

    अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियत

    अपाचे की गिनती दुनिया के सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टरों में की जाती है। भारत के अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इजरायल और मिस्त्र की सेना का भी अहम हिस्सा हैं।

    • अपाचे हेलीकॉप्टर में नाइट विजन के साथ थर्मल सेंसर लगा है, जो रात में भी दुश्मन पर भारी पड़ सकते हैं।
    • यह हेलीकॉप्टर 60 सेकेंड में 128 मूविंग टार्गेट्स को पहचानकर उन्हें नष्ट कर सकता है।
    • अपाचे हेलीकॉप्टर 625 प्रति मिनट की रफ्तार से फायरिंग करता है।
    • इसमें हाइड्रा 70 रॉकेट और AGM-114 हेलफायर मिसाइल सिस्टम भी लगा है।
    • अपाचे हेलीकॉप्टर मल्टी टारगेटिंग क्षमता से लैस है, जो 1 मिनट में 16 लक्ष्यों को साधने की ताकत रखता है।
    • अपाचे हेलीकॉप्टर 280-365 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हैं।
    • 10,433 किलोग्राम के वजन वाले यह विमान एक बार उड़ान भरने के बाद लगभग तीन से साढ़े तीन घंटे तक हवा में रह सकते हैं।