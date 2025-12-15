दुश्मनों की अब खैर नहीं! भारत को अमेरिका से मिलेंगे 3 अपाचे हेलीकॉप्टर; सीहॉक भी होगा कमीशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना को जल्द ही अमेरिका से बचे हुए 3 अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। साथ ही भारतीय नौसेना MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर को इसी हफ्ते तक स्क्वाड्रन में शामिल करने वाला है।

हेलीकॉप्टरों की यह खेप मिलने के बाद भारतीय वायुसेना और नौसेना की शक्ति बढ़ जाएगी। आर्मी और वायुसेना को उम्मीद है कि 2028 से 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिलने भी शुरू हो जाएंगे।

सेना में शामिल होंगे 1000 नए हेलीकॉप्टर

अगले 10-15 सालों में भारतीय सेना को अलग-अलग तरह के 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर चाहिए। इन्हें चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों की जगह कमीशन किया जाएगा। इनमें 484 हल्के हेलीकॉप्टर होंगे, जिनका वजन 3.5 टन तक होगा। वहीं, 10-15 टन वाले 419 हेलीकॉप्टर होंगे, जो कई तरह के काम करने में माहिर होंगे।