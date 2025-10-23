Language
    MP News: टीटीई बनकर यात्रियों से रुपये वसूल रहा था सेना का जवान, चेकिंग स्टाफ ने दबोचा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 04:06 AM (IST)

    जेएनएन, ग्वालियर। पुणे से चलकर जम्मूतवी जा रही झेलम एक्सप्रेस के जनरल कोच में बैठे यात्रियों से फर्जी टीटीई बनकर अवैध वसूली कर रहे सेना के एक जवान को टिकट चेकिंग स्टाफ ने पकड़ लिया। त्योहार के कारण कई यात्री जनरल कोच में बेटिकट बैठे थे।

    टीटीई बनकर यात्रियों से रुपये वसूल रहा था सेना का जवान, चेकिंग स्टाफ ने दबोचा (सांकेतिक तस्वीर)

    जेएनएन, ग्वालियर। पुणे से चलकर जम्मूतवी जा रही झेलम एक्सप्रेस के जनरल कोच में बैठे यात्रियों से फर्जी टीटीई बनकर अवैध वसूली कर रहे सेना के एक जवान को टिकट चेकिंग स्टाफ ने पकड़ लिया।

    त्योहार के कारण कई यात्री जनरल कोच में बेटिकट बैठे थे। इसका जवान ने फायदा उठाया। वह झांसी से ग्वालियर के बीच स्वयं को टीटीई बताकर यात्रियों से रुपये वसूलने लगा।

    ट्रेन में सवार एक यात्री ने संदेह होने पर इसका वीडियो बनाकर एक्स पर पोस्ट किया, जिसके बाद ट्रेन के ग्वालियर पहुंचने पर सेना के जवान को टिकट चेकिंग स्टाफ ने आरपीएफ की सहायता से पकड़ लिया।

    फर्जी टीटीई का नाम कमल कुमार पांडे निवासी कुशीनगर उत्तर प्रदेश है और वह वर्तमान में झांसी में पदस्थ है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो पहले भी दो बार ऐसा कर चुका है। उसके पास से 1620 रुपये बरामद हुए और वह खुद ही बेटिकट झांसी से ग्वालियर आ रहा था।

