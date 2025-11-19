सेना ने अरुणाचल प्रदेश में नागरिक-सैन्य तैयारी अभ्यास किया, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा होगी सुनिश्चित

पीटीआई, ईटानगर। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में नागरिक-सैन्य तैयारी अभ्यास किया, जिसका उद्देश्य सहयोग और प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना है। एक रक्षा अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि नामसाई जिले के लोहितपुर और निचली दिबांग घाटी जिले के रोइंग के नागरिक प्रशासन के साथ निकट समन्वय में आयोजित अभ्यास समन्वय सुरक्षा प्रबंधन, संसाधन अनुकूलन और संयुक्त परिचालन तत्परता के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने पर केंद्रित था।

रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम में भारतीय सेना की स्पीयर कोर, पुलिस, अर्धसैनिक बलों, नागरिक प्रशासन और अन्य आवश्यक एजेंसियों के प्रतिनिधि विस्तृत विचार-विमर्श और व्यावहारिक समन्वय गतिविधियों के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि ये सत्र तैयारियों को बढ़ाने, प्रतिक्रिया तंत्र को सुव्यवस्थित करने और पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किए गए थे। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना ने शुरू किया गरुड़-25 अभ्यास एएनआइ के अनुसार, भारतीय वायु सेना ने फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना (एफएएसएफ) के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़-25 की शुरुआत की घोषणा की, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी में एक और कदम है।

वायु सेना ने सोमवार को एक्स पर लिखा, अभ्यास गरुड़ 25 शुरू हो गया है। भारतीय वायु सेना के सुखोई-30एमकेआइ और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना के राफेल विमानों ने द्विपक्षीय हवाई अभ्यास के तहत समन्वित मिशनों की शुरुआत करते हुए आसमान में उड़ान भरी।