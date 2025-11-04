दुश्मन देशों का छुटेगा पसीना... थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खड़गा कोर में की युद्ध तैयारियों की समीक्षा
थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अंबाला स्थित खड़गा कोर का दौरा किया और युद्ध तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन के प्रदर्शन की सराहना की और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। पूर्व सैनिकों और नागरिक-सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। नवंबर 2024 में खड़गा कोर ने 'खड़गा शक्ति' अभ्यास किया था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार को थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हरियाणा के अंबाला स्थित खड़गा कोर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने युद्ध तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोंस के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की।
यहां उन्हें युद्ध की तैयारी को आगे बढ़ाने, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने और इंटर-एजेंसी तालमेल को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई पहलों के बारे में जानकारी दी गई।
थलसेना प्रमुख ने खड़गा कोर का दौरा किया
उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ ड्रोन डिजाइन और ट्रेनिंग में किए गए इनोवेशन, लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के इंटीग्रेशन की भी तारीफ की।
इसके अलावा, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों तक पहुंच, ऑपरेशन राहत के तहत मानवीय योगदान और स्थायी सुरक्षा के लिए नागरिक-सैन्य तालमेल को बढ़ावा देने के लगातार प्रयासों पर भी चर्चा की।
युद्ध तैयारियों की समीक्षा की गई
इस दौरान सेना के एक अधिकारी ने बताया कि सभी रैंकों के साथ बातचीत के दौरान, सेना प्रमुख ने उनके समर्पण और राष्ट्र की सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। बता दें खड़गा कोर सेना की पश्चिमी कमान के तहत आता है।
इससे पहले नवंबर 2024 में कोर ने दो दिवसीय इंटीग्रेटेड फील्ड फायरिंग अभ्यास 'खड़गा शक्ति' आयोजित किया था। इस अभ्यास का उद्देश्य नकली युद्ध के मैदान जैसे माहौल में संयुक्त हथियारों के संचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण और सत्यापन करना था।
#GeneralUpendraDwivedi, #COAS, visited #KhargaCorps to review the formation’s operational preparedness. He was briefed on initiatives aimed at enhancing combat readiness, integrating cutting-edge technologies, strengthening inter-agency synergy and advancing Nation Building… pic.twitter.com/q4neURDeuH— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) November 4, 2025
