दुश्मन देशों का छुटेगा पसीना... थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खड़गा कोर में की युद्ध तैयारियों की समीक्षा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार को थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हरियाणा के अंबाला स्थित खड़गा कोर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने युद्ध तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोंस के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की।

यहां उन्हें युद्ध की तैयारी को आगे बढ़ाने, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने और इंटर-एजेंसी तालमेल को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई पहलों के बारे में जानकारी दी गई।

थलसेना प्रमुख ने खड़गा कोर का दौरा किया

उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ ड्रोन डिजाइन और ट्रेनिंग में किए गए इनोवेशन, लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के इंटीग्रेशन की भी तारीफ की।

इसके अलावा, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों तक पहुंच, ऑपरेशन राहत के तहत मानवीय योगदान और स्थायी सुरक्षा के लिए नागरिक-सैन्य तालमेल को बढ़ावा देने के लगातार प्रयासों पर भी चर्चा की।

युद्ध तैयारियों की समीक्षा की गई

इस दौरान सेना के एक अधिकारी ने बताया कि सभी रैंकों के साथ बातचीत के दौरान, सेना प्रमुख ने उनके समर्पण और राष्ट्र की सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। बता दें खड़गा कोर सेना की पश्चिमी कमान के तहत आता है।