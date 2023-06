Lucknow Court Shooting के बाद कपिल सिब्बल ने अमित शाह पर साधा निशाना, बोले- क्या आप चिंतित नहीं हैं? हम हैं..

नई दिल्ली, एजेंसी। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गुरुवार को पुलिस हिरासत में लोगों की हत्या को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और पूछा कि क्या वह ऐसी घटनाओं से चिंतित हैं?

गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी के सहयोगी संजीव माहेश्वरी जीवा की लखनऊ की एक अदालत परिसर में गोली मारकर हत्या किए जाने के एक दिन बाद सिब्बल ने शाह पर निशाना साधा। इस घटना में एक पुलिसकर्मी और एक दो वर्षीय बच्ची घायल हो गई।

सिब्बल ने एक ट्वीट में कहा कि 'कैसे और क्यों: यूपी (2017-2022) में पुलिस हिरासत में 41 लोगों की हत्या हुई है। हाल ही में जीवा की लखनऊ कोर्ट में पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई।' टुल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ में गोली मार दी गई। अमित जी: आपको चिंता नहीं है? हमें हैं!"

How and Why :



41 people have been killed in police custody in UP(2017-2022)



Recently :



Jiva shot dead in Lucknow court in police custody



Atiq and Ashraf shot dead while in police custody



Tullu Tajpuria shot dead in Tihar



Amit ji :

Are you not worried?

We are !