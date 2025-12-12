Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Apple से Microsoft और Meta तक.... बेंगलुरु के Gen Z ने AI की दुनिया में मचाया धमाल

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:03 PM (IST)

    बेंगलुरु के Gen Z युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। Apple, Microsoft और Meta जैसी बड़ी कंपनियों में काम करते हु ...और पढ़ें

    Hero Image

    आदित्य एस कोलावी।  (LinkedIn )

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 22 साल के आदित्य एस कोलावी की एक LinkedIn पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। उन्होंने पिछले साल की अपनी कामयाबियों का एक शानदार राउंडअप शेयर किया है। यह एक शानदार लिस्ट है जिसे टेक की दुनिया में कई लोग आज AI में Gen Z की सबसे प्रेरणा देने वाली यात्राओं में से एक कह रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आदित्य ने अपने साल की शुरुआत Apple में मशीन लर्निंग इंटर्नशिप से की, जहां उन्होंने सीनियर इंजीनियरों के साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जिनसे उनके टेक्निकल विजन को मजबूती मिली। बाद में वे Microsoft Research चले गए, जहां उन्होंने एजेंटिक मेमोरी पर लेटेस्ट काम में मदद की।

    आदित्य के लिए कमाल का रहा साल 2025

    एक बड़ी कामयाबी में, उन्होंने Meta से छह अंकों का USD LLaMA इम्पैक्ट ग्रांट हासिल किया, जिससे वे अपने स्टार्टअप, CognitiveLab में फ्रंटियर-लेवल AI मॉडल बना सके। उनके ओपन-सोर्स काम को भी काफी लोकप्रियता मिली, 10,000 GitHub स्टार्स को पार कर गए। उनके पॉपुलर टूल GitVizz को Vercel ओपन सोर्स स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में भी स्वीकार किया गया।

    सोशल मीडिया पर लगभग 20,000 फॉलोअर्स

    Twitter, LinkedIn और GitHub पर, आदित्य के लगभग 20,000 फॉलोअर्स हो गए, जिससे उन्हें ग्लोबल रिसर्चर्स और फाउंडर्स से जुड़ने में मदद मिली। साल भर में, उन्होंने AAAI, NAACL, CVPR, ICCV और NeurIPS वर्कशॉप जैसे टॉप एकेडमिक जगहों पर पांच रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जिनमें एजेंटिक सिस्टम, मल्टीमॉडल मल्टीलिंगुअल मॉडल और बड़े पैमाने पर डेटा सिंथेसिस शामिल थे।

    WhatsApp Image 2025-12-12 at 23.00.04

    उन्होंने वाइबमोशन भी लॉन्च किया, जो एक मोशन-ग्राफिक्स टूल है जिसे 200k व्यूज मिले और इसने तीन बड़े हैकथॉन जीते, जिसमें ElevenLabs ग्लोबल हैकथॉन और 100xEngineers नेशनल AI हैकथॉन शामिल हैं।

    PES यूनिवर्सिटी से B.Tech की डिग्री

    हाल ही में PES यूनिवर्सिटी से B.Tech की डिग्री लेने वाले आदित्य को द इकोनॉमिक टाइम्स, MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू और एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन में भी फीचर किया गया है।

    उनकी पोस्ट एक आसान मैसेज के साथ खत्म होती है जो बहुत पसंद किया गया: "लगता है जैसे चीजें अभी शुरू ही हुई हैं।" इस पोस्ट को 2,000 से ज्यादा लाइक और कई कमेंट्स मिले, और कई लोग उनकी कामयाबी से हैरान रह गए।