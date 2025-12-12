Apple से Microsoft और Meta तक.... बेंगलुरु के Gen Z ने AI की दुनिया में मचाया धमाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 22 साल के आदित्य एस कोलावी की एक LinkedIn पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। उन्होंने पिछले साल की अपनी कामयाबियों का एक शानदार राउंडअप शेयर किया है। यह एक शानदार लिस्ट है जिसे टेक की दुनिया में कई लोग आज AI में Gen Z की सबसे प्रेरणा देने वाली यात्राओं में से एक कह रहे हैं।

आदित्य ने अपने साल की शुरुआत Apple में मशीन लर्निंग इंटर्नशिप से की, जहां उन्होंने सीनियर इंजीनियरों के साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जिनसे उनके टेक्निकल विजन को मजबूती मिली। बाद में वे Microsoft Research चले गए, जहां उन्होंने एजेंटिक मेमोरी पर लेटेस्ट काम में मदद की।

आदित्य के लिए कमाल का रहा साल 2025 एक बड़ी कामयाबी में, उन्होंने Meta से छह अंकों का USD LLaMA इम्पैक्ट ग्रांट हासिल किया, जिससे वे अपने स्टार्टअप, CognitiveLab में फ्रंटियर-लेवल AI मॉडल बना सके। उनके ओपन-सोर्स काम को भी काफी लोकप्रियता मिली, 10,000 GitHub स्टार्स को पार कर गए। उनके पॉपुलर टूल GitVizz को Vercel ओपन सोर्स स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में भी स्वीकार किया गया।

सोशल मीडिया पर लगभग 20,000 फॉलोअर्स Twitter, LinkedIn और GitHub पर, आदित्य के लगभग 20,000 फॉलोअर्स हो गए, जिससे उन्हें ग्लोबल रिसर्चर्स और फाउंडर्स से जुड़ने में मदद मिली। साल भर में, उन्होंने AAAI, NAACL, CVPR, ICCV और NeurIPS वर्कशॉप जैसे टॉप एकेडमिक जगहों पर पांच रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जिनमें एजेंटिक सिस्टम, मल्टीमॉडल मल्टीलिंगुअल मॉडल और बड़े पैमाने पर डेटा सिंथेसिस शामिल थे।