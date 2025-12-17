यौन उत्पीड़न, ड्रग्स और जुर्माना... बेंगलुरु का एक अपार्टमेंट चला रहा है अपना न्याय सिस्टम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट एसोसिएशन और उसके प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली को दरकिनार कर आपराधिक अपराधों की रिपोर्ट पुलिस को देने के बजाय उन्हें आंतरिक रूप से निपटाया। क्या है पूरा मामला? कुंबलगोडु पुलिस ने प्रोविडेंट सनवर्थ अपार्टमेंट एसोसिएशन और टाइको सिक्योरिटी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर बिना अनुमति के दंडात्मक नियम बनाने और लागू करने, आंतरिक जांच करने और कथित आपराधिक कृत्यों में शामिल निवासियों पर जुर्माना लगाने का आरोप है।

पुलिस ने मामले पर क्या कहा? साउथ वेस्ट डिवीजन की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, IPS अनीता बी हडन्नावर ने कहा, 'जब हमें इस बारे में जानकारी मिली कि क्या हो रहा है, तो हमने महिलाओं के खिलाफ अपराध, चोरी और ड्रग्स से जुड़े अपराधों में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश करने के लिए उनके खिलाफ केस दर्ज करने का फैसला किया।'

अब तक हुई कानूनी कार्रवाई इन आरोपों के आधार पर, कुंबलगोडु पुलिस स्टेशन में कानून की धारा 211, 238, 239, 3(5) और 3(6) के तहत, साथ ही नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के संबंधित प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। मामले की फिलहाल जांच चल रही है।