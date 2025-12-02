आंध्र प्रदेश: डिप्टी स्पीकर ने आईपीएस अधिकारी को दी राजनीतिक बयानबाजी से बचने की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के रघुराम कृष्णम राजू ने सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर पीवी सुनील कुमार को सेवा के दौरान राजनीतिक और जाति आधारित टिप्पणी करने से सावधान किया है।

दरअसल, ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर के उम्मीद के मुताबिक व्यवहार से हटकर काम करने के लिए पूर्व AP CID चीफ की आलोचना करते हुए, राजू ने ऑफिसर के पब्लिक बयानों पर सवाल उठाए।

ऐसे में डिप्टी स्पीकर ने कहा कि ऑल इंडिया सर्विसेज़ ऑफिसर के लिए सर्विस में रहते हुए जाति और धर्म के बारे में बात करना ठीक नहीं है।" उन्होंने ऑफिसर की हालिया टिप्पणियों को चुनौती देते हुए पूछा, "कोड ऑफ कंडक्ट और सेवा नियमों से बंधा कोई ऑफिसर कैसे कह सकता है कि मुख्यमंत्री अपने पद के लायक नहीं हैं?