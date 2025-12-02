Language
    आंध्र प्रदेश: डिप्टी स्पीकर ने आईपीएस अधिकारी को दी राजनीतिक बयानबाजी से बचने की चेतावनी

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:52 AM (IST)

    आंध्र प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के. रघुराम कृष्णम राजू ने आईपीएस अधिकारी पीवी सुनील कुमार को राजनीतिक और जाति आधारित टिप्पणी करने से सावधान किया है। उन्होंने कहा कि सेवा में रहते हुए इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। राजू ने सुनील कुमार के सार्वजनिक बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करना सेवा नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से सुनील कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

    Hero Image

    आंध्र प्रदेश के डिप्टी स्पीकर की IPS अधिकारी को सलाह। (सांकेतिक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के रघुराम कृष्णम राजू ने सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर पीवी सुनील कुमार को सेवा के दौरान राजनीतिक और जाति आधारित टिप्पणी करने से सावधान किया है।

    दरअसल, ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर के उम्मीद के मुताबिक व्यवहार से हटकर काम करने के लिए पूर्व AP CID चीफ की आलोचना करते हुए, राजू ने ऑफिसर के पब्लिक बयानों पर सवाल उठाए।

    ऐसे में डिप्टी स्पीकर ने कहा कि ऑल इंडिया सर्विसेज़ ऑफिसर के लिए सर्विस में रहते हुए जाति और धर्म के बारे में बात करना ठीक नहीं है।" उन्होंने ऑफिसर की हालिया टिप्पणियों को चुनौती देते हुए पूछा, "कोड ऑफ कंडक्ट और सेवा नियमों से बंधा कोई ऑफिसर कैसे कह सकता है कि मुख्यमंत्री अपने पद के लायक नहीं हैं?

    राजू ने कहा कि वह सर्विस नियमों के कथित उल्लंघन के लिए सुनील कुमार के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को ऑफिशियली लिखेंगे।

    इतना ही नहीं उन्होंने सुझाव दिया कि अगर ऑफिसर पॉलिटिकल एक्टिविटी या पब्लिक लाइफ में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए एकमात्र सही रास्ता इस्तीफा देना है। उन्होंने आगे कहा, "अगर सुनील कुमार पॉलिटिक्स में शामिल होना चाहते हैं तो वे इस्तीफा दे सकते हैं और पब्लिक लाइफ में आ सकते हैं।