Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अजमेर में बेखौफ दौड़ते डंपर से कुचलकर फिर एक युवक की मौत, पुलिस ने चालक के खिलाफ दर्ज किया मामला

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:00 AM (IST)

    अजमेर में बेखौफ दौड़ते डंपर की चपेट में आने से मंगलवार को गांधी भवन चौराहे के निकट एक स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आमजन में गहरा रोष व्याप्त हो गया। डंपर नगर निगम का था। युवक को चपेट में लेने के बाद डंपर चालक डंपर को तेज गति से चला कर मौके से फरार हो गया। 

    prefferd source google
    Hero Image

    अजमेर में बेखौफ दौड़ते डंपर से कुचलकर फिर एक युवक की मौत (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता,अजमेरअजमेर में बेखौफ दौड़ते डंपर की चपेट में आने से मंगलवार को गांधी भवन चौराहे के निकट एक स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आमजन में गहरा रोष व्याप्त हो गया। डंपर नगर निगम का था। युवक को चपेट में लेने के बाद डंपर चालक डंपर को तेज गति से चला कर मौके से फरार हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक की पहचान अजय नगर निवासी दीपक चांदवानी के रूप में हुई है। युवक स्टेशन रोड स्थित अपनी दुकान पर जा रहा था इस दौरान गांधी भवन चौराहे के पास उसे नगर निगम के डंपर चालक ने वाहन को तेज गति से चलाते हुए चपेट में ले लिया। जिससे स्कूटी चालक सड़क पर गिर गया और वाहन से कुचल कर उसकी मौत हो गई।

    मृतक के भाई सुरेश चांदवानी ने पुलिस के समक्ष युवक की पहचान की। उसने बताया कि वह थोड़ी देर पहले ही घर से दुकान के लिए निकला था कि उसकी मौत की खबर आ गई। अजमेर के क्लॉक टावर थाना पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सरकारी डंपर ने अजमेर के मार्टिण्डल ब्रिज पर कार को टक्कर मार दी थी। पिछले दिनों ही अजमेर के वरुण सागर रोड पर अपने पिता के साथ स्कूटी पर जा रही होनहार स्कूली छात्रा को भी ट्रक ने कुचल दिया था।

    जयपुर के हरमाड़ा रोड पर 15 दिन पहले ही डंपर के तेज गति व लापरवाही से चलने से करीब 15 जिंदगियां समाप्त हो गई थी। तब से लेकर प्रतिदिन ट्रेफिक पुलिस सड़कों पर सुरक्षित यातायात के लिए चालान बनाने में तेजी कर रही है किन्तु ट्रेफिक पुलिस की नजर में आमजन ही होते हैं रसुकात और प्रभाव के दबदबे में बेखौफ बिना नंबर सड़कों पर दौड़ते डप्पर व ट्रक उन्हें दिखाई नहीं देते।

    गौरतलब है कि अजमेर में इन दिनों सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है, एक दिन पहले ही जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया था कि किस तरह पुलिस अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर 17 नवम्बर से नेशनल हाईवे पर अपने लेन तोड़कर वाहन चलाने वालों और स्पीड पर नियंत्रण नहीं रखने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने जा रहे हैं इस बीच उनसे समझाइश की जा रही है।

    वहीं शहर में भी सुरक्षित यातायात के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है। मीडिया ने तब उनसे सवाल भी किए थे कि दिन के समय शहर के भीतर बिना स्वीकृति बड़े वाहन, ट्रैक्टर, डंपर रसुकात वाले लोगों के भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक कब से लगेगी तो वंदिता राणा ने कहा था कि वे इस पर शीघ्र ही ध्यान देंगी क्यों कि बहुत से वाहन सरकारी विकास और निर्माण कार्यों के लिए संचालित हैं। किन्हें स्वीकृति है अथवा नहीं यह दिखाया जाएगा।

     

    इधर, दीपक की मौत को लेकर उनके परिवारजन में कोहराम है पूरे क्षेत्र के लोग गमजदा हैं। पुलिस प्रशासन ने मामला दर्ज कर आगे कार्यवाही शुरू कर दी है।