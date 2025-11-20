अनमोल बिश्नोई राजस्थान में एक लाख का इनामी वांछित अपराधी, पुलिस करेगी पूछताछ

जागरण संवाददाता, जयपुर। गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद अब राजस्थान पुलिस भी सक्रिय हुई है। अनमोल के विरुद्ध राजस्थान में 22 मुकदमे दर्ज हैं। पंजाब और मुंबई पुलिस की पूछताछ के बाद राजस्थान पुलिस अनमोल से पूछताछ करेगी।

राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि एनआइए और दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय कर अनमोल को जयपुर लाया जाएगा। प्रदेश के जयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर एवं सीकर जिलों में हत्या, रंगदारी वसूलने के लिए धमकी और फायरिंग के इन मामलों में राजस्थान पुलिस को अनमोल की तलाश थी। अनमोल को सबसे पहले चार मार्च, 2017 को जोधपुर की शास्त्रीनगर थाना पुलिस ने एक व्यापारी के घर फायरिंग और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया था। अनमोल हत्या के एक मामले में साल 2018 से 2021 तक जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद रहा था।