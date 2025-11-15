बिजली बिल नहीं भरने पर कटा कनेक्शन तो नाराज युवक ने किया 'ब्लैकआउट', केरल के इस शहर में छाया अंधेरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के कासरगोड शहर से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। जहां केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) द्वारा बिजली बिल नहीं जमा करने पर एक युवक के घर की बिजली काट दिए। इससे नाराज युवक ने सात ट्रांसफार्मरों का फ्यूज हटा दिया। इसके चलते कासरगोड शहर के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।

दरअसल, यह घटना शुक्रवार शाम करीब 6 बजकर 45 मिनट की है। जब अपने घर की बिजली काट दिए जाने से कथित तौर पर नाराज एक व्यक्ति ने सात ट्रांसफार्मरों के फ्यूज हटा दिए। इस घटना को लेकर केएसईबी के एक अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि कासरगोड शहर से कुछ ही मिनटों में हमें लाइन में खराबी की सूचना देने वाले कई फोन आने लगे। लेकिन जब हमने लाइनों की जांच की तो कोई समस्या नहीं थी। बाद में जब ट्रांसफार्मरों के निरीक्षण किए गए तो पता चला कि उसके फ्यूज हटा दिए गए थे।

8 बजे शुरू हुई बिजली आपूर्ती केरल राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि जब हमने इलाके की तलाशी ली, तो ट्रांसफार्मरों के पास फ फ्यूज पड़े मिले। कुछ फ्यूज क्षतिग्रस्त थे, इसलिए हमें रात 8 बजे तक बिजली बहाल करने के लिए अतिरिक्त फ्यूज का इस्तेमाल करना पड़ा।

स्थानीय लोगों ने देखा फ्यूज हटाते निवासियों ने केएसईबी स्टाफ को बताया कि उन्होंने एक व्यक्ति को फ्यूज हटाते हुए देखा था। केएसईबी अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध नेल्लीकुजी क्षेत्र का निवासी है। उन्होंने यह भी बताया कि यही व्यक्ति पहले भी अनुभाग कार्यालय में आया था और बिल का भुगतान न करने पर उसकी बिजली आपूर्ति काट दिए जाने पर हंगामा किया था।

पुलिस ने की पूछताछ सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि उसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और वह अपने वृद्ध पिता के साथ रह रहा है।