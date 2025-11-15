Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजली बिल नहीं भरने पर कटा कनेक्शन तो नाराज युवक ने किया 'ब्लैकआउट', केरल के इस शहर में छाया अंधेरा

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:57 PM (IST)

    केरल में बिजली बिल न भरने पर कनेक्शन कटने से गुस्साए एक युवक ने पूरे शहर की बिजली गुल कर दी। उसने शहर के कई ट्रांसफार्मरों के फ्यूज हटा दिए, जिससे शहर में अंधेरा छा गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बिजली बिल नहीं भरने पर कटा कनेक्शन  (सांकेतिक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के कासरगोड शहर से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। जहां केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) द्वारा बिजली बिल नहीं जमा करने पर एक युवक के घर की बिजली काट दिए। इससे नाराज युवक ने सात ट्रांसफार्मरों का फ्यूज हटा दिया। इसके चलते कासरगोड शहर के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, यह घटना शुक्रवार शाम करीब 6 बजकर 45 मिनट की है। जब अपने घर की बिजली काट दिए जाने से कथित तौर पर नाराज एक व्यक्ति ने सात ट्रांसफार्मरों के फ्यूज हटा दिए।

    इस घटना को लेकर केएसईबी के एक अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि कासरगोड शहर से कुछ ही मिनटों में हमें लाइन में खराबी की सूचना देने वाले कई फोन आने लगे। लेकिन जब हमने लाइनों की जांच की तो कोई समस्या नहीं थी। बाद में जब ट्रांसफार्मरों के निरीक्षण किए गए तो पता चला कि उसके फ्यूज हटा दिए गए थे।

    8 बजे शुरू हुई बिजली आपूर्ती

    केरल राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि जब हमने इलाके की तलाशी ली, तो ट्रांसफार्मरों के पास फ फ्यूज पड़े मिले। कुछ फ्यूज क्षतिग्रस्त थे, इसलिए हमें रात 8 बजे तक बिजली बहाल करने के लिए अतिरिक्त फ्यूज का इस्तेमाल करना पड़ा।

    स्थानीय लोगों ने देखा फ्यूज हटाते

    निवासियों ने केएसईबी स्टाफ को बताया कि उन्होंने एक व्यक्ति को फ्यूज हटाते हुए देखा था। केएसईबी अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध नेल्लीकुजी क्षेत्र का निवासी है। उन्होंने यह भी बताया कि यही व्यक्ति पहले भी अनुभाग कार्यालय में आया था और बिल का भुगतान न करने पर उसकी बिजली आपूर्ति काट दिए जाने पर हंगामा किया था।

    पुलिस ने की पूछताछ

    सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि उसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और वह अपने वृद्ध पिता के साथ रह रहा है।

    आज दर्ज होगा मामला

    पुलिस ने कहा कि केएसईबी द्वारा आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने के बाद ही मामला दर्ज करने पर निर्णय लिया जाएगा। केएसईबी अधिकारियों ने कहा कि वे शनिवार को शिकायत दर्ज कराएंगे, क्योंकि कई फ्यूज क्षतिग्रस्त हो गए थे और इस घटना के कारण एक घंटे से अधिक समय तक बिजली गुल रही। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)