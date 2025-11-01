आंध्र प्रदेश के मंदिर में भगदड़ पर पीएम मोदी ने जताया दुख, सहायता राशि का किया एलान

इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भगदड़ की पुष्टि करते हुए कुछ श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी दी थी। उन्होंने अधिकारियों से वा घायलों को जल्द और उचित इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया है।

कैसे मची भगदड़?

जानकारी के अनुसार, काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में कार्तिक एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में क्षमता से अधिक श्रद्धालु आ गए। जिसके कारण भगदड़ मच गई। वहीं, सीएमओ की ओर से जारी बयान के अनुसार, ‘वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल भेजा गया।