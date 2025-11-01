आंध्र प्रदेश के मंदिर में भगदड़ पर पीएम मोदी ने जताया दुख, सहायता राशि का किया एलान
आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में एकादशी के दिन भगदड़ मचने से कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायडू ने घटना पर शोक व्यक्त किया और जांच के आदेश दिए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार को एकादशी के दिन आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। इस हादसे में कम से कम 10 श्रद्धालुओं के मौत की खबर है। घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इस बीच प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है।
पीएमओ कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ बेहद दर्दनाक है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों और परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री
Pained by the stampede in Venkateswara Swamy Temple in Srikakulam, Andhra Pradesh. My thoughts are with those who have lost their near and dear ones. I pray that the injured recover soon.— PMO India (@PMOIndia) November 1, 2025
इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भगदड़ की पुष्टि करते हुए कुछ श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी दी थी। उन्होंने अधिकारियों से वा घायलों को जल्द और उचित इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया है।
कैसे मची भगदड़?
जानकारी के अनुसार, काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में कार्तिक एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में क्षमता से अधिक श्रद्धालु आ गए। जिसके कारण भगदड़ मच गई। वहीं, सीएमओ की ओर से जारी बयान के अनुसार, ‘वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल भेजा गया।
सीएम ने दिए जांच के आदेश
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की मौत बेहद दुखद और हृदयविदारक है। सीएम ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों को तुरंत और बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए. उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि हादसे की पूरी जांच कराई जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएं।
