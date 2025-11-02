Andhra Pradesh Temple Stampede: वेंकटेश्वर मंदिर भगदड़ मामले में संस्थापक का बयान, कहा- 'मैं नहीं जिम्मेदार'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के संस्थापक मुकुंद पांडा ने भगदड़ की जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया है। कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु खुद ही आगे बढ़ने लगे थे। उन्होंने पुलिस को सूचित नहीं किया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि सब कुछ सामान्य होगा और शनिवार को इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी।

मुकुंद पांडा द्वारा अपनी जमीन पर बनवाए गए मंदिर में शनिवार को भगदड़ मच गई। इसमें आठ महिलाओं और एक लड़के की मौत हो गई तथा कई अन्य घायल हो गए। शनिवार को कार्तिक मास का एकादशी व्रत था। इसके चलते मंदिर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मुकुंद पांडा मंदिर का संस्थापक होने के साथ-साथ पुजारी भी हैं।

उन्होंने रविवार को कहा-अगर इतने सारे लोग एक साथ आ जाएं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं आमतौर पर सभी को लाइन में लगाता हूं। लेकिन, कल बहुत सारे लोग थे। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, जो मैंने पुलिस को सूचित नहीं किया। लोग दर्शन के लिए आए थे। अगर वे जल्दी में थे और स्थिति ऐसी हो गई तो मैं क्या कर सकता हूं?

उन्होंने आगे कहा कि वह दोपहर तीन बजे तक बिना खाना खाए वहां रहे, जबकि पुलिस ने आकर भीड़ को नियंत्रित किया।श्रीकाकुलम जिले के पुलिस अधीक्षक केवी महेश्वर रेड्डी ने बताया कि आयोजकों ने कार्यक्रम से पहले स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया था।

उन्होंने आयोजन के लिए न तो अनुमति मांगी और न ही पुलिस सुरक्षा के लिए आवेदन किया। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर एक निजी प्रतिष्ठान है और यह उचित अनुमति के बिना संचालित हो रहा था। इस बीच, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने मंदिर में प्रवेश पर लगाई रोक आंध्र प्रदेश पुलिस ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में धार्मिक समारोह के दौरान नौ लोगों की मौत के एक दिन बाद रविवार को मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी। श्रीकाकुलम जिले के पुलिस अधीक्षक केवी महेश्वर रेड्डी ने कहा, हमने इस त्रासदी को देखते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। गंभीर रूप से घायल दो लोगों की हालत अब स्थिर है। अन्य को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

एएनआइ के अनुसार, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से काफी घुटन हुई और दुर्भाग्य से भीड़ प्रबंधन का इंतजाम नहीं होने के कारण भगदड़ मच गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर में प्रवेश और निकास दोनों द्वार हैं।